Выплаты жителям белгородского приграничья не смогут арестовать за долги

В том случае, когда доходы, на которые не может быть обращено взыскание, всё же списали, гражданину необходимо обратиться за помощью и обоснованием в банк. Если же списание или арест были произведены на основании постановления судебного пристава-исполнителя, то гражданину необходимо обратиться в подразделение судебных приставов.