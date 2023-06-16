Выплаты жителям белгородского приграничья не смогут арестовать за долги

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как сообщает пресс-служба, статьей 101 ФЗ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Таким образом лица, выплачивающие людям деньги, по закону обязаны указать в документах, что на эти средства не должны оказываться взыскания. Обслуживающие счета должника банковские организации также обязаны обеспечивать соблюдение всех требований.
Вынесение судебным приставом-исполнителем постановлений об аресте или обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, не служит основанием для ареста или списания всех видов доходов.
пресс-служба правительства региона
При этом расчёт денежных средств, которые можно взыскать со счёта должника, банки и иные кредитные организации определяют самостоятельно.
В том случае, когда доходы, на которые не может быть обращено взыскание, всё же списали, гражданину необходимо обратиться за помощью и обоснованием в банк. Если же списание или арест были произведены на основании постановления судебного пристава-исполнителя, то гражданину необходимо обратиться в подразделение судебных приставов.
Заявление можно также направить электронно через «Интернет-приемную» или с помощью портала госуслуг. Необходимо при этом приложить заявление о возврате денежных средств, справку из организации, которой произведено перечисление денежных средств с обязательным указанием расчётного счёта, а также выписку из банка о движении денежных средств по счетам за последние три месяца.
Консультацию можно получить по телефону: 8 (4722) 31-24-60.