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Выплаты жителям белгородского приграничья не смогут арестовать за долги

16 июня 2023, 14:01
Фото: 1MI
Выплаты в 10 и 50 тыс. рублей обладают иммунитетом, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
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Выплаты

Как сообщает пресс-служба, статьей 101 ФЗ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Таким образом лица, выплачивающие людям деньги, по закону обязаны указать в документах, что на эти средства не должны оказываться взыскания. Обслуживающие счета должника банковские организации также обязаны обеспечивать соблюдение всех требований.

Вынесение судебным приставом-исполнителем постановлений об аресте или обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, не служит основанием для ареста или списания всех видов доходов.
пресс-служба правительства региона

При этом расчёт денежных средств, которые можно взыскать со счёта должника, банки и иные кредитные организации определяют самостоятельно.

В том случае, когда доходы, на которые не может быть обращено взыскание, всё же списали, гражданину необходимо обратиться за помощью и обоснованием в банк. Если же списание или арест были произведены на основании постановления судебного пристава-исполнителя, то гражданину необходимо обратиться в подразделение судебных приставов.

Заявление можно также направить электронно через «Интернет-приемную» или с помощью портала госуслуг. Необходимо при этом приложить заявление о возврате денежных средств, справку из организации, которой произведено перечисление денежных средств с обязательным указанием расчётного счёта, а также выписку из банка о движении денежных средств по счетам за последние три месяца.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (4722) 31-24-60.

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