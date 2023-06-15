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Вячеслав Гладков дал старт продолжению проекта «К соседям в гости»

15 июня 2023, 12:06
Фото: 1MI
Новый этап проекта стартовал в начале июня. Белгородцы смогут бесплатно посетить соседние муниципалитеты, познакомиться с их достопримечательностями и традициями.

В начале июня в Белгородской области стартовал новый этап проекта губернатора «К соседям в гости». Участие в нём примут порядка девяти тысяч жителей области, в основном это белгородцы старшего поколения.

Местные жители смогут бесплатно посетить соседние муниципалитеты, познакомиться с их традициями, достопримечательностями, попробовать местные угощения, посмотреть какие открываются новые производства и какие объекты вводятся в эксплуатацию.

Очень важно видеть изменения не только у себя в селе или городе, но и у соседей. Проект оказался востребованным, очень быстро полюбился старшим поколением, и надеемся, что в этом году тоже будет много положительных эмоций.
Вячеслав Гладков

Также губернатор подчеркнул, что поездки в приграничные районы региона по понятным причинам не состоятся: «Но из приграничных районов по всей области, конечно, посещения для наших ветеранов обязательно будут».

Отметим, что проект «К соседям в гости» направлен на развитие белгородских туристических направлений. Благодаря проекту представители старшего поколения смогут познакомиться с культурными, природными и историческими памятниками области. В прошлом году за весенний и осенний период в проекте приняли участие 24 тыс. жителей региона.

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#Алина Харина#Внутренний туризм#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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