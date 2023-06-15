Вячеслав Гладков дал старт продолжению проекта «К соседям в гости»

Отметим, что проект «К соседям в гости» направлен на развитие белгородских туристических направлений. Благодаря проекту представители старшего поколения смогут познакомиться с культурными, природными и историческими памятниками области. В прошлом году за весенний и осенний период в проекте приняли участие 24 тыс. жителей региона.