Вячеслав Гладков дал старт продолжению проекта «К соседям в гости»

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В начале июня в Белгородской области стартовал новый этап проекта губернатора «К соседям в гости». Участие в нём примут порядка девяти тысяч жителей области, в основном это белгородцы старшего поколения.
Местные жители смогут бесплатно посетить соседние муниципалитеты, познакомиться с их традициями, достопримечательностями, попробовать местные угощения, посмотреть какие открываются новые производства и какие объекты вводятся в эксплуатацию.
Очень важно видеть изменения не только у себя в селе или городе, но и у соседей. Проект оказался востребованным, очень быстро полюбился старшим поколением, и надеемся, что в этом году тоже будет много положительных эмоций.
Вячеслав Гладков
Также губернатор подчеркнул, что поездки в приграничные районы региона по понятным причинам не состоятся: «Но из приграничных районов по всей области, конечно, посещения для наших ветеранов обязательно будут».
Отметим, что проект «К соседям в гости» направлен на развитие белгородских туристических направлений. Благодаря проекту представители старшего поколения смогут познакомиться с культурными, природными и историческими памятниками области. В прошлом году за весенний и осенний период в проекте приняли участие 24 тыс. жителей региона.