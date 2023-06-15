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Вячеслав Гладков проверил ход строительства спортивных объектов в Белгороде

15 июня 2023, 15:10
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор посетил центр адаптивного спорта, а также центр для занятий художественной гимнастикой.

Строительство центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом уже завершается. Общая площадь здания составляет 4 тыс. кв. м. В центре оборудовали универсальный зал, а также залы для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. Всего в комплексе предусмотрены занятия по 13 дисциплинам.

В помещениях осталось установить мебель и оборудование. На прилегающей территории в настоящий момент заканчивают укладку тротуара и асфальтобетонного покрытия. По словам Вячеслава Гладкова, центр планируется сдать до конца июля.

Кроме того, рядом с центром сейчас благоустраивается стадион и легкоатлетические дорожки. На этот объект Гладков обещал вернуться 1 июля.

Министерство строительства вовремя зафиксировало проблемы с качеством, выставило претензии, и подрядчик уже меняет покрытие футбольного поля, исправляя ранее выявленный брак.
Вячеслав Гладков
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Также глава региона проинспектировал работы в центре для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. На объекте завершают устройство инженерных сетей, внутреннюю отделку, устанавливают остекление и благоустраивают территорию. Готовность центра — 80%. В течение двух недель подрядчик должен приступить к устройству спортивного паркета в спортзалах и к сборке трибун. Кроме того, на территории центра строят гостиницу для спортсменов.

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#Спортивные объекты#Стадионы#Адаптивный спорт#Спорт#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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