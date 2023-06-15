Вячеслав Гладков проверил ход строительства спортивных объектов в Белгороде

Также глава региона проинспектировал работы в центре для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. На объекте завершают устройство инженерных сетей, внутреннюю отделку, устанавливают остекление и благоустраивают территорию. Готовность центра — 80%. В течение двух недель подрядчик должен приступить к устройству спортивного паркета в спортзалах и к сборке трибун. Кроме того, на территории центра строят гостиницу для спортсменов.