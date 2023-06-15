Вячеслав Гладков проверил ход строительства спортивных объектов в Белгороде

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Строительство центра для занятий адаптивной физкультурой и спортом уже завершается. Общая площадь здания составляет 4 тыс. кв. м. В центре оборудовали универсальный зал, а также залы для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. Всего в комплексе предусмотрены занятия по 13 дисциплинам.
В помещениях осталось установить мебель и оборудование. На прилегающей территории в настоящий момент заканчивают укладку тротуара и асфальтобетонного покрытия. По словам Вячеслава Гладкова, центр планируется сдать до конца июля.
Кроме того, рядом с центром сейчас благоустраивается стадион и легкоатлетические дорожки. На этот объект Гладков обещал вернуться 1 июля.
Министерство строительства вовремя зафиксировало проблемы с качеством, выставило претензии, и подрядчик уже меняет покрытие футбольного поля, исправляя ранее выявленный брак.
Вячеслав Гладков
Также глава региона проинспектировал работы в центре для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. На объекте завершают устройство инженерных сетей, внутреннюю отделку, устанавливают остекление и благоустраивают территорию. Готовность центра — 80%. В течение двух недель подрядчик должен приступить к устройству спортивного паркета в спортзалах и к сборке трибун. Кроме того, на территории центра строят гостиницу для спортсменов.