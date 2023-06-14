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В Белгородской области медики «Поездов здоровья» приняли в ПВР больше 500 человек

14 июня 2023, 13:20
Фото: Правительство Белгородской области
В пунктах временного размещения специалисты работают с 6 июня. За это время медработники белгородских «Поездов здоровья» приняли 518 человек, сообщили в региональном правительстве.
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Пвр

На прошлой неделе глава региона Вячеслав Гладков поручил изменить маршруты «Поездов здоровья», чтобы направить их в пункты временного размещения для проведения медобследования шебекинцев и вывезенных жителей из приграничных населённых пунктов области.

Медики провели комплексное обследование белгородцев, чтобы получить представление о состоянии их здоровья и предотвратить риски развития заболеваний или ухудшение течения хронических болезней.

С 6 июня в трёх ПВР специалисты приняли 518 человек. Часть людей (244 белгородца) прошли диспансеризацию. Порядка 120 вывезенных сделали флюорографию, а 66 — маммографию. Ещё 23 человека прошли УЗИ, а 80 пациентов осмотрели узкие специалисты.

По результатам исследований у четверых белгородцев обнаружили заболевания системы кровообращения. А у пяти человек медики заподозрили онкологические заболевания. Всех пациентов отправили на дообследование. Они получают лечение и находятся под диспансерным наблюдением.

Кроме того, специалисты мобильных медицинских комплексов оказали неотложную помощь четверым белгородцам. Одного человека госпитализировали.

«Поезда здоровья» продолжат принимать пациентов в пунктах временного размещения на протяжении текущей недели. Специалисты посетят ПВР в Белгороде, Яковлевском и Губкинском горокругах.

«Поезда здоровья» вернут в Белгород для осмотра отселённых жителей приграничья
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#Поезда здоровья#Пвр#Приём#Шебекинцы#Осмотр#Медики#Общество#Белгородская область#Хорошие новости#Кристина Семенчук
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