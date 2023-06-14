В Белгородской области медики «Поездов здоровья» приняли в ПВР больше 500 человек

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На прошлой неделе глава региона Вячеслав Гладков поручил изменить маршруты «Поездов здоровья», чтобы направить их в пункты временного размещения для проведения медобследования шебекинцев и вывезенных жителей из приграничных населённых пунктов области.
Медики провели комплексное обследование белгородцев, чтобы получить представление о состоянии их здоровья и предотвратить риски развития заболеваний или ухудшение течения хронических болезней.
С 6 июня в трёх ПВР специалисты приняли 518 человек. Часть людей (244 белгородца) прошли диспансеризацию. Порядка 120 вывезенных сделали флюорографию, а 66 — маммографию. Ещё 23 человека прошли УЗИ, а 80 пациентов осмотрели узкие специалисты.
По результатам исследований у четверых белгородцев обнаружили заболевания системы кровообращения. А у пяти человек медики заподозрили онкологические заболевания. Всех пациентов отправили на дообследование. Они получают лечение и находятся под диспансерным наблюдением.
Кроме того, специалисты мобильных медицинских комплексов оказали неотложную помощь четверым белгородцам. Одного человека госпитализировали.
«Поезда здоровья» продолжат принимать пациентов в пунктах временного размещения на протяжении текущей недели. Специалисты посетят ПВР в Белгороде, Яковлевском и Губкинском горокругах.