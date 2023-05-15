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Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста

15 мая 2023, 14:42
Фото: 1MI
Размер выплат для эвакуированных жителей составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Белгородская область станет первым регионом, где будет запущен такой вид помощи, пишет ТАСС со ссылкой на председателя организации Павла Савчука.

Эвакуированные жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов ВСУ, могут получить выплаты от российского Красного Креста, сообщил глава организации Павел Савчук. Регион станет первым в стране, где будет предусмотрен такой вид помощи.

«Начнём предоставлять выплаты жителям Белгородской области, которые являются внутриперемещёнными лицами и которые пострадали от обстрелов в приграничном районе», — сообщил Савчук.

Ожидается, что помощь людям запустят в конце мая-июне. Размеры выплат будут варьироваться в зависимости от размеров конкретной семьи. По словам Савчука, вопрос обсудили с белгородским правительством.

«Определили лиц, которые подходят под эту категорию. Это и беременные, и пенсионеры, семьи с детьми до трёх лет, женщины с детьми-инвалидами, семьи с одним кормильцем, многодетные семьи», — пояснил председатель РКК.

Размер выплат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

К людям, которые живут в пунктах временного размещения (ПВР), придут сотрудники РКК и помогут заполнить необходимые документы. Выплата должна поступить на банковскую карту. Тем, кто в ПВР не проживает, нужно обратиться в Белгородское региональное отделение и там оформить заявку.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Переселенцы#Спецоперация#Обстрелы#РКК#Российский красный крест#Павел Савчук
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