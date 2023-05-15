Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста

К людям, которые живут в пунктах временного размещения (ПВР), придут сотрудники РКК и помогут заполнить необходимые документы. Выплата должна поступить на банковскую карту. Тем, кто в ПВР не проживает, нужно обратиться в Белгородское региональное отделение и там оформить заявку.