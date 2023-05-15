Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Эвакуированные жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов ВСУ, могут получить выплаты от российского Красного Креста, сообщил глава организации Павел Савчук. Регион станет первым в стране, где будет предусмотрен такой вид помощи.
«Начнём предоставлять выплаты жителям Белгородской области, которые являются внутриперемещёнными лицами и которые пострадали от обстрелов в приграничном районе», — сообщил Савчук.
Ожидается, что помощь людям запустят в конце мая-июне. Размеры выплат будут варьироваться в зависимости от размеров конкретной семьи. По словам Савчука, вопрос обсудили с белгородским правительством.
«Определили лиц, которые подходят под эту категорию. Это и беременные, и пенсионеры, семьи с детьми до трёх лет, женщины с детьми-инвалидами, семьи с одним кормильцем, многодетные семьи», — пояснил председатель РКК.
Размер выплат составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
К людям, которые живут в пунктах временного размещения (ПВР), придут сотрудники РКК и помогут заполнить необходимые документы. Выплата должна поступить на банковскую карту. Тем, кто в ПВР не проживает, нужно обратиться в Белгородское региональное отделение и там оформить заявку.