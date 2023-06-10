Власти Белгородской области утвердили выплаты жителям приграничных населённых пунктов

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Региональный оперштаб утвердил список населённых пунктов Белгородской области, жители которых нуждаются в первоочередной помощи. Людям выплатят по 10 и 50 тысяч рублей. Средства на эти цели направят из федерального бюджета.
В областном правительстве отметили, что выплаты будут начислять автоматически на каждого члена семьи. Они будут производиться в беззаявительном порядке на основании тех данных, которые есть в министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.
Кто и на какую помощь может рассчитывать, смотрите ниже:
Напомним, материальную помощь окажут жителям 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, а также Грайворонскому и Шебекинскому округу