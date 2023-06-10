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Власти Белгородской области утвердили выплаты жителям приграничных населённых пунктов

10 июня 2023, 08:59
Фото: 1MI
Жители приграничных территорий региона получат единовременные выплаты. Их размер составит 10 и 50 тысяч рублей. Средства перечислят из федерального бюджета.
Сюжет
Выплаты

Региональный оперштаб утвердил список населённых пунктов Белгородской области, жители которых нуждаются в первоочередной помощи. Людям выплатят по 10 и 50 тысяч рублей. Средства на эти цели направят из федерального бюджета.

В областном правительстве отметили, что выплаты будут начислять автоматически на каждого члена семьи. Они будут производиться в беззаявительном порядке на основании тех данных, которые есть в министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.

Кто и на какую помощь может рассчитывать, смотрите ниже:

Напомним, материальную помощь окажут жителям 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, а также Грайворонскому и Шебекинскому округу

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#Кристина Семенчук#Выплаты#Шебекинцы#Помощь#Финансирование#Единовременные выплаты#Общество#Белгородская область
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