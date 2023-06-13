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Жителей ещё одного белгородского села включили в список на получение выплат

13 июня 2023, 06:43
Фото: 1MI
Речь идёт о населённом пункте, который находится в Шебекинском горокруге. Глава региона Вячеслав Гладков поддержал предложение руководителя местной администрации Владимира Жданова в ходе оперсовещания.
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Выплаты

Как отметил губернатор, в Белгородской области начались выплаты жителям муниципальных образований, но есть много обращений. Так, жители нескольких сёл (Ржевки, Графовки, Бессоновки, Нежеголь) говорят о том, что средства им не выплачиваются.

Мы понимаем, что у нас выплаты производятся не всем. Например, жителям Белгорода. Город обстреливают с 24 февраля 2022 года. Понимаем, что ситуация сложная, но сравнивать с Шебекино, Середой или Новой Таволжанкой, Журавлёвкой, Нехотеевкой город точно нельзя. Хотя сложности есть. Но выплаты по понятным причинам не производятся.
Вячеслав Гладков

Глава региона обратился к руководителю Шебекинского горокруга и поинтересовался, какие сёла несправедливо забыли или неправильно оценили изначально и кто должен получать выплаты.

Просил бы рассмотреть вопрос по жителям села Ржевка. Населённый пункт является сателлитом Шебекино, и практически территориального деления нет. С учётом того, что сегодня шебекинцы, к сожалению, покинули свои дома и доступ на территорию города и Ржевки ограничен в рамках обеспечения безопасности людей, необходимо включить село в список.
Владимир Жданов

Данное предложение также поддержала замгубернатора Ольга Медведева. Губернатор согласился. В итоге жителей Ржевки добавили в список, и они будут получать выплаты.

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Напомним, средства положены жителям 15 населённых пунктов с действующим режимом ЧС, а также ряда сёл Грайворонского и Шебекинского горокругов, жителям Шебекино. Полный список ранее утвердил региональный оперштаб.

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#Кристина Семенчук#Выплаты#Село#Шебекино#Жители#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Ольга медведева
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