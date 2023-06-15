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Выплаты от Красного Креста получили 1,5 тыс. белгородских семей

15 июня 2023, 11:37
Фото: пресс-служба РКК
Материальную помощь могут получить беременные, пенсионеры, семьи с малолетними детьми, лица с ОВЗ, многодетные семьи. Приём заявок начался две недели назад, сейчас 2,6 тыс. обращений находится в обработке, сообщили в пресс-службе РКК.
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Выплаты

Около 1,5 тыс. белгородских семей получили материальную помощь от Красного Креста. Речь идёт о выплатах в размере от 5 до 15 тыс. рублей. На материальную помощь могут рассчитывать беременные женщины, пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми до трёх лет, лица с ОВЗ, семьи с одним кормильцем.

Приём заявок на помощь от эвакуированных белгородцев начался около двух недель назад. Сейчас в обработке находится более 2,6 тыс. заявлений.

Кроме денежной, белгородцы могут получить гуманитарную помощь. Её выдают в региональном и местных отделениях Красного Креста. По информации пресс-службы РКК, уже подготовлено к выдаче около 1 тыс. продуктовых наборов. Получить можно также одежду и обувь.

Работает и горячая линия (8-800-234-07-07), по номеру которой можно получить психосоциальную поддержку. В РКК заверили, что по этому телефону также можно запросить юридическую консультацию.

О том, что Красный Крест запускает выплаты для эвакуированных белгородцев, пострадавших от обстрелов, стало известно в мае. Сообщалось, что сумма выплат будет зависеть от размера семьи.

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#Выплаты#Красный крест#Гуманитарная помощь#Общество#Белгородская область#Инна Рогова
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