Выплаты от Красного Креста получили 1,5 тыс. белгородских семей

Около 1,5 тыс. белгородских семей получили материальную помощь от Красного Креста. Речь идёт о выплатах в размере от 5 до 15 тыс. рублей. На материальную помощь могут рассчитывать беременные женщины, пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми до трёх лет, лица с ОВЗ, семьи с одним кормильцем.