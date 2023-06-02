Жители Шебекино могут получить выплату от Красного креста

Сумма выплаты зависит от количества членов семьи. Если в семье два человека — сумма 5000 рублей. Если три-четыре — 10 тысяч рублей. Если более пяти человек — 15 тысяч рублей. На 15:00 предварительно заявление на выплаты подали около 70 семей.