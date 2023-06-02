Жители Шебекино могут получить выплату от Красного креста

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Представители регионального отделения Красного креста 2 июня работают в пункте временного размещения на территории «Белгород-Арены». Как рассказала представитель организации Мария, они оказывают психологическую помощь, а также собирают документы на выплаты.
Выплаты могут получить:
Сумма выплаты зависит от количества членов семьи. Если в семье два человека — сумма 5000 рублей. Если три-четыре — 10 тысяч рублей. Если более пяти человек — 15 тысяч рублей. На 15:00 предварительно заявление на выплаты подали около 70 семей.
В основном, люди спрашивали, какую помощь могут получить от Красного креста. Некоторые обращаются за психологической помощью. Большинство интересуются выплатами. Ещё у людей есть запросы на индивидуальные средства: моющие, зубные щётки и пасты. У многих нет понимания, куда они будут отправляться дальше.
Мария
Напомним, что касается региональных мер финансовой поддержки, вопрос будет зависеть от решений, которые будут приниматься, в том числе, и на федеральном уровне.