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Published Сегодня, 13:45

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Жители Шебекино могут получить выплату от Красного креста

2 июня 2023, 13:45
Фото: Bel.ru
Сумма будет зависеть от количества членов семьи. Заявления на выплату 2 июня принимали в ПВР на территории «Белгород-Арены» в Белгороде.
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Выплаты

Представители регионального отделения Красного креста 2 июня работают в пункте временного размещения на территории «Белгород-Арены». Как рассказала представитель организации Мария, они оказывают психологическую помощь, а также собирают документы на выплаты.

Выплаты могут получить:

  • многодетные семьи;
  • одинокие родители с детьми до 18 лет;
  • инвалиды;
  • пенсионеры.

Сумма выплаты зависит от количества членов семьи. Если в семье два человека — сумма 5000 рублей. Если три-четыре — 10 тысяч рублей. Если более пяти человек — 15 тысяч рублей. На 15:00 предварительно заявление на выплаты подали около 70 семей.

В основном, люди спрашивали, какую помощь могут получить от Красного креста. Некоторые обращаются за психологической помощью. Большинство интересуются выплатами. Ещё у людей есть запросы на индивидуальные средства: моющие, зубные щётки и пасты. У многих нет понимания, куда они будут отправляться дальше.
Мария

Напомним, что касается региональных мер финансовой поддержки, вопрос будет зависеть от решений, которые будут приниматься, в том числе, и на федеральном уровне.

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