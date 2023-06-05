Выплаты от Красного Креста жителям Шебекино: кому положены и куда обращаться

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сотрудники Белгородского регионального отделения Российского Красного Креста начали принимать документы на выплаты от РКК для временно отселённых жителей Белгородской области. Размер выплаты составляет от пяти до 15 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от размера семьи.
Получить деньги могут следующие категории граждан:
Как сообщили Бел.Ру в региональном отделении Красного Креста, деньги могут получить не только жители Шебекино и округа. Выплата положена всем жителям отселённых территорий региона, которые подпадают под вышеуказанные категории.
В настоящий момент бригады отделения принимают заявлений в УСК Хоркиной, «Белгород-Арене» и в Белгородском региональном отделении Российского Красного Креста по проспекту Богдана Хмельницкого, 181.
Уточнить подробную информацию можно по телефону +7(4722)35-76-95.
По предварительной информации, за выплатой в настоящий момент обратилось уже более 500 человек.
Напомним, что ранее о выплатах от Красного Креста сообщали в мае. Белгородская область стала первым регионом, где запущен такой вид помощи.