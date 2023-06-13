Белгородцы в других регионах смогут рассчитывать на выплаты от Красного Креста

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Как сообщил Панин в ходе оперсовещания, из других регионов поступает информация о недостатках в оформлении пособий от Красного Креста. Белгородцы, которые находятся в других областях, не могут претендовать на пособия от организации.
Мы связались с федеральным центром Красного Креста, и оказалось, что действительно - эти средства выделяются только для белгородского отделения. Но в центральном штабе сообщили, что вопрос находится в стадии разрешения и имеет положительные перспективы. Имеется в виду, чтобы те люди, которые находятся за пределами региона, тоже могли претендовать на пособия от Красного Креста.
Александр Панин
Напомним, размер выплаты от Красного Креста составляет от пяти до 15 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от размера семьи.