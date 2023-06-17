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Более 12,5 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 50 тыс. рублей

17 июня 2023, 07:02
Фото: 1MI
Выплату в 10 тыс. рублей получили около 48 тыс. белгородцев. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным на вечер 16 июня, более 12,5 тысяч человек получили выплату в 50 тыс. рублей. Выплату в 10 тыс. рублей получили уже порядка 48 тысяч жителей пострадавших районов.

«Сейчас работа будет продолжена, мы в течение субботы и воскресенья проверяем списки, но выплаты будут поступать только в понедельник», — сообщил Вячеслав Гладков.

Напомним, что выплаты жителям приграничья не смогут арестовать за долги. В том случае, когда доходы, на которые не может быть обращено взыскание, всё же списали, гражданину необходимо обратиться за помощью и обоснованием в банк.

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#Алина Харина#Единовременная выплата#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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