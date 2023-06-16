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ВСУ обстреляли Нехотеевку после сообщений Кадырова о закреплении там бойцов «Ахмата»

16 июня 2023, 07:28
Фото: Bel.ru

Шесть районов в Белгородской области за день попали под обстрелы ВСУ

В МАПП «Нехотеевка» зафиксировали семь прилётов. Помимо этого, Белгородскую область накануне атаковали дроны-камикадзе, по территории выпускали противотанковые ракеты. О происшествиях за минувший день рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

15 июня в Белгородском районе семь прилётов зафиксировали в МАПП «Нехотеевка». По Щетиновке ВСУ выпустили две противотанковые управляемые ракеты.

Отметим, что накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» закрепились на территории КПП в районе Нехотеевки.

В тот же день ВСУ атаковали Краснояружский район с помощью четырёх дронов-камикадзе. Произошло это на территории рядом с селом Поповка.

В Шебекинском горокруге из артиллерии обстреляли Белянку — было 10 прилётов. По Первомайскому накануне выпустили семь миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — два, по Шебекино — один.

Один миномётный снаряд в минувший четверг ВСУ выпустили по Вериговке в Валуйском горокруге, ещё три — по территории рядом с посёлком Горьковский в Грайворонском горокруге. Девять прилётов зафиксировали в Тишанке Волоконовского района.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

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