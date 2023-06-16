ВСУ обстреляли Нехотеевку после сообщений Кадырова о закреплении там бойцов «Ахмата»

Один миномётный снаряд в минувший четверг ВСУ выпустили по Вериговке в Валуйском горокруге, ещё три — по территории рядом с посёлком Горьковский в Грайворонском горокруге. Девять прилётов зафиксировали в Тишанке Волоконовского района.