Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
15 июня в Белгородском районе семь прилётов зафиксировали в МАПП «Нехотеевка». По Щетиновке ВСУ выпустили две противотанковые управляемые ракеты.
Отметим, что накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» закрепились на территории КПП в районе Нехотеевки.
В тот же день ВСУ атаковали Краснояружский район с помощью четырёх дронов-камикадзе. Произошло это на территории рядом с селом Поповка.
В Шебекинском горокруге из артиллерии обстреляли Белянку — было 10 прилётов. По Первомайскому накануне выпустили семь миномётных снарядов, по Новой Таволжанке — два, по Шебекино — один.
Один миномётный снаряд в минувший четверг ВСУ выпустили по Вериговке в Валуйском горокруге, ещё три — по территории рядом с посёлком Горьковский в Грайворонском горокруге. Девять прилётов зафиксировали в Тишанке Волоконовского района.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.