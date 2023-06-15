«Теперь для бандитов граница закрыта»: Кадыров — о Белгородской области

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области. По его словам, бойцы уже закрепляются в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.
В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Козинка Грайворонского направления.
Рамзан Кадыров
Вопросами взаимодействия с губернатором Вячеславом Гладковым, а также с пограничниками и росгвардейцами в Белгородской области займутся депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев.