Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Изображение материала

«Теперь для бандитов граница закрыта»: Кадыров — о Белгородской области

15 июня 2023, 14:44
Фото: кадр из видео Рамзана Кадырова

«Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области

Бойцы батальона уже укрепляются в Нехотеевке. На дежурства подразделения заступили и в приграничном Грайворонском горокруге, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сюжет
СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области. По его словам, бойцы уже закрепляются в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

В районе населённого пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Козинка Грайворонского направления.
Рамзан Кадыров

Вопросами взаимодействия с губернатором Вячеславом Гладковым, а также с пограничниками и росгвардейцами в Белгородской области займутся депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев.

Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области
#Инна Рогова#Ахмат#Госграница#Охрана#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Рамзан кадыров#Адам Делимханов#Видео
Подпишитесь
Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области
Сегодня, 14:58
Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год
Сегодня, 13:51
«Эти деньги он тратил на нас». Паралимпиец — об обвиняемом в мошенничестве Фуглаеве
Сегодня, 13:19
Критикующий СВО блогер Штефанов сообщил о своём задержании в Белгородской области
Сегодня, 14:19
При белгородском губернаторе Гладкове появится совет по улучшению качества жизни
Сегодня, 13:43