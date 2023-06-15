«Теперь для бандитов граница закрыта»: Кадыров — о Белгородской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области. По его словам, бойцы уже закрепляются в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.