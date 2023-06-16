Атака беспилотника могла стать причиной пожара на крупном предприятии под Курском

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Минувшей ночью произошёл пожар на территории компании по производству одеял и подушек с различными наполнителями в Курском районе. Возгорание было на складе хранения продукции и в административном здании.
Что именно привело к пожару, пока точно не известно. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о возможной атаке вражеского беспилотника. Эту версию проверяют спецслужбы.
Сейчас на месте пожара сотрудники МЧС разбирают конструкции и ликвидируют последствия. Самому предприятию региональные власти пообещали помочь.