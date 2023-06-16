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Атака беспилотника могла стать причиной пожара на крупном предприятии под Курском

16 июня 2023, 06:33
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Эту версию проверяют спецслужбы. Пожар минувшей ночью произошёл на территории компании «Бел-Поль». Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия возгорания, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
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Пожар

Минувшей ночью произошёл пожар на территории компании по производству одеял и подушек с различными наполнителями в Курском районе. Возгорание было на складе хранения продукции и в административном здании.

Что именно привело к пожару, пока точно не известно. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о возможной атаке вражеского беспилотника. Эту версию проверяют спецслужбы.

Сейчас на месте пожара сотрудники МЧС разбирают конструкции и ликвидируют последствия. Самому предприятию региональные власти пообещали помочь.

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#Инна Рогова#Беспилотник#Атака#Предприятие#Пожар#Подушки#Одеяла#Бел-Поль#Происшествия#Черноземье#Курская область#Роман Старовойт
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