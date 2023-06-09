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В Белгороде беспилотник упал на офисное здание

9 июня 2023, 12:56
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Детонации не было, но сам дрон загорелся, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Огонь потушили. Пострадавших нет, но без повреждений не обошлось.

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник. Происшествие случилось в районе трёх часов дня 9 июня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, детонации не было, на сам дрон загорелся.

Огонь уже потушили. Пострадавших среди мирных жителей нет. Есть повреждения в двух автомобилях, незначительные разрушения зафиксировали на крыше и в котельной.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что после громких звуков горожане заметили дым. Место происшествия оцепили. На территории обнаружили обломок крыши. Также сообщалось о металлических шариках, которые нашли рядом с местом происшествия.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Разрушения#Беспилотник#Дрон#БПЛА#Крыша#Офисное здание#Котельная#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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