В Белгороде беспилотник упал на офисное здание

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На офисное здание в Белгороде упал беспилотник. Происшествие случилось в районе трёх часов дня 9 июня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, детонации не было, на сам дрон загорелся.
Огонь уже потушили. Пострадавших среди мирных жителей нет. Есть повреждения в двух автомобилях, незначительные разрушения зафиксировали на крыше и в котельной.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что после громких звуков горожане заметили дым. Место происшествия оцепили. На территории обнаружили обломок крыши. Также сообщалось о металлических шариках, которые нашли рядом с местом происшествия.