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Появилось видео с повреждённой от падения беспилотника крыши в Белгороде

9 июня 2023, 13:13
Фото: кадр из видео
Упавший дрон оперативно потушили. Угрозы жизни и здоровью горожан нет, заявил мэр Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал видео, сделанное с пострадавшей от падения беспилотника крыши. Видны обломки, также на запись попали металлические шарики, о которых сообщалось ранее.

Беспилотник загорелся, но не сдетонировал. Пожар уже потушили. «Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», — заверил градоначальник.

Беспилотник упал на офисный центр в районе трёх часов дня 9 июня. Пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили две машины, крыша и котельная.

Видео: мэр Белгорода Валентин Демидов
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание
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