Появилось видео с повреждённой от падения беспилотника крыши в Белгороде

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал видео, сделанное с пострадавшей от падения беспилотника крыши. Видны обломки, также на запись попали металлические шарики, о которых сообщалось ранее.
Беспилотник загорелся, но не сдетонировал. Пожар уже потушили. «Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», — заверил градоначальник.
Беспилотник упал на офисный центр в районе трёх часов дня 9 июня. Пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждения получили две машины, крыша и котельная.