Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы. Происшествие случилось днём 9 июня. БПЛА рухнул на территории резервуарного парка.
Повреждений и разрушений на объекте нет. Ситуация под контролем, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Дополнение. Ещё одно происшествие в соседнем регионе случилось в посёлке Тёткино: ВСУ сбросили взрывное устройство — повреждения получил жилой дом.
ЧП с беспилотником сегодня произошло и в Белгороде. На офисное здание упал дрон, он загорелся, но не сдетонировал. Есть повреждения машин, крыши и котельной. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Помимо этого, 9 июня в Воронеже беспилотник врезался в стену многоквартирного дома. Пострадали три человека: госпитализация им не потребовалась, медпомощь оказали на месте. Повреждения зафиксировали в многоэтажке, а также в частном доме.