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Беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске

9 июня 2023, 13:42
Фото: Bel.ru
Повреждений и разрушений на объекте нет, заявил губернатор соседнего региона Роман Старовойт. БПЛА рухнул на территории резервуарного парка.

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы. Происшествие случилось днём 9 июня. БПЛА рухнул на территории резервуарного парка.

Повреждений и разрушений на объекте нет. Ситуация под контролем, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дополнение. Ещё одно происшествие в соседнем регионе случилось в посёлке Тёткино: ВСУ сбросили взрывное устройство — повреждения получил жилой дом.

ЧП с беспилотником сегодня произошло и в Белгороде. На офисное здание упал дрон, он загорелся, но не сдетонировал. Есть повреждения машин, крыши и котельной. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Помимо этого, 9 июня в Воронеже беспилотник врезался в стену многоквартирного дома. Пострадали три человека: госпитализация им не потребовалась, медпомощь оказали на месте. Повреждения зафиксировали в многоэтажке, а также в частном доме.

Появилось видео с повреждённой от падения беспилотника крыши в Белгороде
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#Инна Рогова#Беспилотник#Нефтебаза#Происшествия#Черноземье#Курск#Роман Старовойт
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