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Беспилотник упал в Воронеже: есть пострадавшие

9 июня 2023, 07:41
Фото: Telegram-канал Baza
Происшествие случилось на улице Белинского. На месте работают спецслужбы, сообщил губернатор соседнего региона Александр Гусев.
Сюжет
СВО

В Воронеже упал беспилотник. Происшествие случилось на улице Белинского, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно известно о двоих пострадавших. Раненым уже оказывают медпомощь.

На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее в Сети появились фото с места падения беспилотника. Видно, что дрон врезался в многоквартирный дом. Местные жители сообщили, что слышали как минимум два взрыва.

Дополнение. К 11:00 стало известно о троих пострадавших. Людей посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил воронежский губернатор.

Напомним, что в результате ночного обстрела Шебекино пострадали три человека. Двое госпитализированы, один от поездки в больницу отказался. Помимо этого, ночью сработала ПВО в Белгороде и Белгородском районе — есть повреждения домов в Разумном.

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#Инна Рогова#Беспилотник#Пострадавшие#Происшествия#Спецоперация#СВО#Черноземье#Воронеж#Александр Гусев
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