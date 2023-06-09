Беспилотник упал в Воронеже: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Воронеже упал беспилотник. Происшествие случилось на улице Белинского, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Предварительно известно о двоих пострадавших. Раненым уже оказывают медпомощь.
На месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее в Сети появились фото с места падения беспилотника. Видно, что дрон врезался в многоквартирный дом. Местные жители сообщили, что слышали как минимум два взрыва.
Дополнение. К 11:00 стало известно о троих пострадавших. Людей посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил воронежский губернатор.
Напомним, что в результате ночного обстрела Шебекино пострадали три человека. Двое госпитализированы, один от поездки в больницу отказался. Помимо этого, ночью сработала ПВО в Белгороде и Белгородском районе — есть повреждения домов в Разумном.