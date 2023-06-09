«Полетели шарики и плитка»: очевидцы рассказали о падении беспилотника в Белгороде

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам очевидцев, работающих в пострадавшем бизнес-центре, они слышали два взрыва. Местным работникам показалось, что на крыше офисного здания на Харгоре что-то сдетонировало.
Звук, упал, ударившись о здание, хлопок такой был. И полетели шарики и плитка. Видно, начинён беспилотник ими был. Потом второй звук был — взрыв. И полетели уже куски плитки, крыши.
очевидец
По его же словам, службы подъехали быстро. Вероятно, рабочий день для сотрудников бизнес-центра окончен.
В момент написания данной публикации стало известно, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА и загорелся. Детонации, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, всё же не было. Нет и пострадавших, но есть небольшие повреждения здания.