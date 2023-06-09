Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Изображение материала

«Полетели шарики и плитка»: очевидцы рассказали о падении беспилотника в Белгороде

9 июня 2023, 12:56
Фото: Bel.ru

Металлические шарики находят на земле после падения беспилотника в Белгороде

Как рассказали журналистам Бел.Ру очевидцы, после взрыва на Харгоре в Белгороде на земле стали находить металлические шарики.

По словам очевидцев, работающих в пострадавшем бизнес-центре, они слышали два взрыва. Местным работникам показалось, что на крыше офисного здания на Харгоре что-то сдетонировало.

Звук, упал, ударившись о здание, хлопок такой был. И полетели шарики и плитка. Видно, начинён беспилотник ими был. Потом второй звук был — взрыв. И полетели уже куски плитки, крыши.
очевидец

По его же словам, службы подъехали быстро. Вероятно, рабочий день для сотрудников бизнес-центра окончен.

В момент написания данной публикации стало известно, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА и загорелся. Детонации, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, всё же не было. Нет и пострадавших, но есть небольшие повреждения здания.

Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде в третий раз за день прогремел взрыв: горожане сообщают о дымеБелгородцы услышали взрывы в небе над городомНад Белгородом и Белгородским районом ночью сработала ПВО: есть повреждения домов
#Белгород#Эксклюзив#Новости Белгорода#Происшествия#Разрушения#Беспилотник#Взрыв#Артем Черненко
Подпишитесь
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание
Сегодня, 12:56
В правительстве рассказали, как отселённым белгородцам будут начислять выплаты
Сегодня, 11:39
Стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества
Сегодня, 09:40
Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата
Сегодня, 08:36
Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты
Сегодня, 13:08
Обломки крыши находят после взрыва на Харгоре в Белгороде
Сегодня, 12:48