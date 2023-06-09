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Белгородец получил ранения после падения беспилотника

9 июня 2023, 09:44
Фото: 1MI
Накануне ВСУ ударили по нескольким районам Белгородской области. В одном из сёл пострадал мужчина. Ему оказали необходимую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В Грайворонском горокруге девять раз из миномёта ударили по селу Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет. Повреждения получило производственное здание — пробита крыша, выбиты окна, пострадали пристройка и два трактора. Повреждены газо- и электроснабжение. Десять миномётных снарядов ВСУ выпустили по окрестностям хутора Байрак. Без последствий.

В Краснояружском районе в селе Староселье дрон-камикадзе пытался атаковать инфраструктурный объект, пострадавших нет. В Вязовом сбили беспилотник, ещё три рухнули сами. Из-за этого пострадал мужчина, однако добрался в больницу он самостоятельно. Ему оказали помощь. Разрушений нет.

В Борисовском районе под миномётный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. Пострадавших нет. Имеются повреждения электрических сетей. По Волоконовскому району ударили шестью снарядами. Два прилёта пришлись на хутор Старый, четыре снаряда полетели в сторону села Тишанка. Били как из миномёта, так и артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.

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