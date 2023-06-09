Белгородец получил ранения после падения беспилотника

В Борисовском районе под миномётный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. Пострадавших нет. Имеются повреждения электрических сетей. По Волоконовскому району ударили шестью снарядами. Два прилёта пришлись на хутор Старый, четыре снаряда полетели в сторону села Тишанка. Били как из миномёта, так и артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.