В приграничном селе Белгородской области сбили беспилотник

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По данным губернатора, беспилотник сбили в селе Поповка Краснояружского района. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, 26 мая в Белгороде квадрокоптер ВСУ сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате повреждения получил только забор. Других разрушений нет.
В посёлке Майский с дрона сбросили взрывное устройство на здание миграционной службы. Повреждения получила крыша здания. А в посёлке Октябрьский от атаки дрона в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля. Никто не пострадал.