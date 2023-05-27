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В приграничном селе Белгородской области сбили беспилотник

27 мая 2023, 12:31
Фото: 1MI
Пострадавших и разрушений нет. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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СВО

По данным губернатора, беспилотник сбили в селе Поповка Краснояружского района. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 26 мая в Белгороде квадрокоптер ВСУ сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате повреждения получил только забор. Других разрушений нет.

В посёлке Майский с дрона сбросили взрывное устройство на здание миграционной службы. Повреждения получила крыша здания. А в посёлке Октябрьский от атаки дрона в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля. Никто не пострадал.

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#Кристина Семенчук#Беспилотник#СВО#ВСУ#Дрон#БПЛА#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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