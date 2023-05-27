В Белгородском районе беспилотник атаковал здание миграционной службы

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Громкий взрыв местные жители услышали поздно вечером 26 мая.
Немного позже выяснилось, что беспилотник атаковал здание миграционной службы.
Через некоторое время к объекту прибыли оперативные службы для обследования территории. Судя по фото и видео с места событий в Сети, видимых разрушений здание не получило. Также нет информации о пострадавших.
Напомним, 27 мая под обстрел ВСУ уже попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местные жители получили сообщения с предупреждением. Официальных данных пока нет.