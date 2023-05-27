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В Белгородском районе беспилотник атаковал здание миграционной службы

27 мая 2023, 06:58
Фото: Telegram-канал "Оперсводки 31"
ЧП произошло в посёлке Майский. Видимых разрушений здание не получило.
Сюжет
Обстрел

Громкий взрыв местные жители услышали поздно вечером 26 мая.
Немного позже выяснилось, что беспилотник атаковал здание миграционной службы.

Через некоторое время к объекту прибыли оперативные службы для обследования территории. Судя по фото и видео с места событий в Сети, видимых разрушений здание не получило. Также нет информации о пострадавших.

Напомним, 27 мая под обстрел ВСУ уже попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местные жители получили сообщения с предупреждением. Официальных данных пока нет.

 

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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Миграционка#Здание#Происшествия#Белгородский район
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