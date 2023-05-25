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Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в белгородском посёлке

25 мая 2023, 20:40
Фото: 1MI
Есть повреждения в административном здании, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

25 мая в 23:34 стало известно об атаке украинским беспилотником посёлка в Белгородском районе. Дрон сбросил взрывчатку на посёлок Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова.
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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