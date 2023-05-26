В белгородском селе обезвреживают снаряд после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Вечером 26 мая село Поповка Краснояружского района атаковали ВСУ с помощью беспилотника. В населённом пункте с дрона сбросили два взрывных устройства. Один из них сдетонировал, но обошлось без пострадавших и разрушений.
Второй снаряд не взорвался, его необходимо обезвредить. Вячеслав Гладков объяснил, что к этому уже приступают в ближайшее время. Взрывотехники и оперативные службы обезвредят снаряд.
Напомним, сегодня во время обстрела Новой Таволжанки пострадала местная жительница. Она получила ранения рук, ног и головы. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.