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В белгородском селе обезвреживают снаряд после атаки беспилотника

26 мая 2023, 17:29
Фото: Bel.ru
В Краснояружском районе ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства. Одно из них нужно обезвредить, сообщил губернатор Белгородской области.
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СВО

Вечером 26 мая село Поповка Краснояружского района атаковали ВСУ с помощью беспилотника. В населённом пункте с дрона сбросили два взрывных устройства. Один из них сдетонировал, но обошлось без пострадавших и разрушений.

Второй снаряд не взорвался, его необходимо обезвредить. Вячеслав Гладков объяснил, что к этому уже приступают в ближайшее время. Взрывотехники и оперативные службы обезвредят снаряд.

Напомним, сегодня во время обстрела Новой Таволжанки пострадала местная жительница. Она получила ранения рук, ног и головы. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Происшествия#СВО#Краснояружский район#Вячеслав Гладков
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