Миномётные снаряды и беспилотники: сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков добавил, что из миномёта и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилёта. Пострадавших нет, есть разрушения в семи домах и одном сарае. По селу Глотово выпустили шесть миномётных снарядов — никто не пострадал, разбита крыша в нежилом доме.