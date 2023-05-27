Миномётные снаряды и беспилотники: сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По официальным данным, за прошедшие сутки Белгородский район попал под обстрел девять раз. Две атаки ВСУ совершили с помощью БПЛА. В посёлке Майский с дрона сбросили взрывное устройство. Пострадавших нет, но повреждена кровля административного здания.
В посёлке Октябрьский также была атака БПЛА. Никто не пострадал, но в административном здании выбиты окна, посечены козырёк и кровля. По селу Журавлёвка снова били артиллерией, всего выпустили семь снарядов.
По Валуйскому горокругу ВСУ выпустило шесть миномётных снарядов. Все пришлись на село Новопетровка. Пострадавших и разрушений нет.
Волоконовский район обстреляли 14 раз. Из них по хутору Старый выпустили 11 миномётных снарядов, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанка. Никто не пострадал. Разрушений также нет.
Снова под многочисленными миномётными и артиллерийскими обстрелами оказался Грайворонский горокруг. В Грайвороне насчитали семь прилётов. Пострадавших нет, но разрушения получили 10 домов. Там посечены заборы и фасады, крыша, выбиты окна. Также повреждены хозпостройки, перебита газовая труба, повреждён автомобиль.
Гладков добавил, что из миномёта и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилёта. Пострадавших нет, есть разрушения в семи домах и одном сарае. По селу Глотово выпустили шесть миномётных снарядов — никто не пострадал, разбита крыша в нежилом доме.
А в Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сбросили два неустановленных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.