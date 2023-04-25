ВСУ обстреляли Белгородский район

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
25 апреля ВСУ вновь обстреляли Белгородский район. Под огнём оказалось село Черемошное. О разрушениях и пострадавших официальной информации нет.
О происшествии стало известно из рассылки РСЧС. По информации Telegram-канала «Радар Белгород», в населённом пункте было несколько прилётов.
Это как минимум второй обстрел региона за сутки. Утром 25 апреля под огнём был посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Повреждения получили два частных дома. Пострадавших нет.
Помимо этого, сообщалось о массированной атаке беспилотниками ВСУ, произошло это накануне. Раненых среди мирных жителей нет.