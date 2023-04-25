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ВСУ обстреляли Белгородский район

25 апреля 2023, 11:13
Фото: 1MI

Черемошное в Белгородской области попало под обстрел

По неофициальной информации, в населённом пункте было несколько прилётов. О происшествии стало известно из рассылки РСЧС.
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Обстрел

25 апреля ВСУ вновь обстреляли Белгородский район. Под огнём оказалось село Черемошное. О разрушениях и пострадавших официальной информации нет.

О происшествии стало известно из рассылки РСЧС. По информации Telegram-канала «Радар Белгород», в населённом пункте было несколько прилётов.

Это как минимум второй обстрел региона за сутки. Утром 25 апреля под огнём был посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Повреждения получили два частных дома. Пострадавших нет.

Помимо этого, сообщалось о массированной атаке беспилотниками ВСУ, произошло это накануне. Раненых среди мирных жителей нет.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Черемошное
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