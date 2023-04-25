Посечённые заборы и фасады: в Сети опубликовали кадры после обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Сети публикуют кадры утреннего обстрела посёлка Ленинский в Шебекинском горокруге. Повреждения получили два домовладения. В домах выбило окна. Пострадали также фасады и заборы. Оборвана линия электропередачи. Никто не пострадал.
Ленинский попал под обстрел в районе 6:40. Уведомления от РСЧС получили местные жители. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела. Он пояснил, что пострадавших нет, однако есть разрушения.
Напомним, накануне под обстрел со стороны Украины попал Белгородский район. ВСУ обстреляли село Ясные Зори. Пострадали предприятие и частное домовладение.