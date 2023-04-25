ВСУ 10 раз за день атаковали дронами Белгородскую область

БПЛА заметили в Шебекинском горокруге. В 09:25 пограничники электронным ружьём уронили американский беспилотник Switchblade. Это произошло в районе села Муром. В 13:40 другой аппарат сбросил мину в селе Нежеголь. Боеприпас не сдетонировал.



В 15:20 в посёлке Красное дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU-213. Одна из них взорвалась. В 16:05 ещё один дрон-камикадзе рухнул неподалёку от Мурома. В 17:30 в хутор Марьино прилетел «ВОГ». Такой же боеприпас сбросили на село Середа.