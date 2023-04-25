ВСУ 10 раз за день атаковали дронами Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Накануне ВСУ массово атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений — повреждения получила камера уличного наблюдения.
БПЛА заметили в Шебекинском горокруге. В 09:25 пограничники электронным ружьём уронили американский беспилотник Switchblade. Это произошло в районе села Муром. В 13:40 другой аппарат сбросил мину в селе Нежеголь. Боеприпас не сдетонировал.
В 15:20 в посёлке Красное дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU-213. Одна из них взорвалась. В 16:05 ещё один дрон-камикадзе рухнул неподалёку от Мурома. В 17:30 в хутор Марьино прилетел «ВОГ». Такой же боеприпас сбросили на село Середа.
Беспилотниками дважды атаковали Лозовую Рудку в Борисовском районе. Предположительно, туда сбросили «ВОГ-17». В 13:30 неустановленный дрон-камикадзе рухнул и взорвался у села Орловка в Белгородском районе.
В 20:00 БПЛА-камикадзе упал и взорвался у села Вериговка Валуйского горокруга. Повреждения получила уличная камера наблюдения.