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ВСУ 10 раз за день атаковали дронами Белгородскую область

25 апреля 2023, 07:24
Фото: 1MI
БПЛА заметили в разных районах региона. В результате одной из атак повредило уличную камеру наблюдения, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
СВО

Накануне ВСУ массово атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений — повреждения получила камера уличного наблюдения.

БПЛА заметили в Шебекинском горокруге. В 09:25 пограничники электронным ружьём уронили американский беспилотник Switchblade. Это произошло в районе села Муром. В 13:40 другой аппарат сбросил мину в селе Нежеголь. Боеприпас не сдетонировал.

В 15:20 в посёлке Красное дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU-213. Одна из них взорвалась. В 16:05 ещё один дрон-камикадзе рухнул неподалёку от Мурома. В 17:30 в хутор Марьино прилетел «ВОГ». Такой же боеприпас сбросили на село Середа.

Беспилотниками дважды атаковали Лозовую Рудку в Борисовском районе. Предположительно, туда сбросили «ВОГ-17». В 13:30 неустановленный дрон-камикадзе рухнул и взорвался у села Орловка в Белгородском районе.

В 20:00 БПЛА-камикадзе упал и взорвался у села Вериговка Валуйского горокруга. Повреждения получила уличная камера наблюдения.

Белгородскую область массово атаковали беспилотниками
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