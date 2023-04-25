На что могут рассчитывать пострадавшие от обстрелов белгородские предприниматели

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Предприниматели, чей бизнес пострадал из-за обстрелов, получат гранты в виде субсидий на поддержание или восстановление деятельности. Порядок предоставления средств утвердило региональное правительство.
Согласно документу, гранты предоставляются на строительство зданий, аренду, текущий или капитальный ремонт, ремонт оборудования, приобретение сырья или необходимых товаров, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг. Гранты нельзя направить на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.
Получателей субсидий определят по результатам соответствующего отбора. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Также они не должны завершать предпринимательскую деятельностью. Если речь о самозанятых, то они не должны быть сняты с учёта в качестве налогоплательщиков. Участвовать в отборе иностранные юридические лица не могут.
Гранты готовы предоставить только тем предпринимателям, имущество которых повреждено или разрушено из-за обстрелов или терактов. Участники отбора обязательно должны работать на территории Белгородской области. При этом вести бизнес необходимо не менее года.
Участникам отбора, у которых нет доступа к имуществу, выплатят не более 500 тыс. рублей. Если доступ, напротив, имеется, то и суммы изменятся. При сумме ущерба до 1 млн рублей предпринимателям выплатят её полностью. При ущербе 1-5 млн рублей — 70% от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей, 5-10 млн рублей — 60% от суммы ущерба, но не меньше 3,5 млн рублей.
При сумме ущерба от 10 млн до 100 млн рублей — половина суммы, но не менее 6 млн рублей. При сумме ущерба более 100 млн рублей выплатят 40% ущерба, но не менее 50 млн и не более 100 млн рублей.
Подробности можно узнать в постановлении правительства.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития начинает приём документов от пострадавших при обстреле предпринимателей. На оказание помощи Белгородской области выделили 800 млн рублей. Обращаться предпринимателям необходимо непосредственно в ведомство.