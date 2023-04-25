На что могут рассчитывать пострадавшие от обстрелов белгородские предприниматели

Участникам отбора, у которых нет доступа к имуществу, выплатят не более 500 тыс. рублей. Если доступ, напротив, имеется, то и суммы изменятся. При сумме ущерба до 1 млн рублей предпринимателям выплатят её полностью. При ущербе 1-5 млн рублей — 70% от суммы ущерба, но не менее 1 млн рублей, 5-10 млн рублей — 60% от суммы ущерба, но не меньше 3,5 млн рублей.