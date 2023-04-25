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Стали известны подробности утреннего обстрела белгородского посёлка

25 апреля 2023, 04:47
Фото: 1MI
По данным губернатора, пострадавших нет, однако есть разрушения.

Утром 25 апреля посёлок Ленинский Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. Жители населённого пункта в 06:40 получили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой срочно спуститься в укрытия.

Через час губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях прокомментировал произошедшее и сообщил о последствиях обстрела.

Пострадавших нет. В результате прилёта снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области
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