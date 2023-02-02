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Взятка экс-главе района и тарифы на засечной черте: итоги дня в Белгородской области

2 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
2 февраля в Белгородской области обсуждали тюремный срок, который грозит экс-главе Вейделевского района, подробности строительства засечной черты и действующие там тарифы, а также сроки нахождения школьников на дистанте.

До 12 лет тюрьмы

Стало известно, из-за чего же всё-таки в конце декабря 2022 года ушёл глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у правоохранителей есть к нему претензии.

И теперь пояснили, какие именно — уже экс-главу района подозревают в получении взятки, ему грозит до 12 лет тюрьмы, если подозрения подтвердятся. По версии следствия, деньги он получил ещё в 2019 году от компании, которая работала в рамках муниципального контракта.

В хищении денег из бюджета и крупной взятке подозревают также его бывшего подчинённого. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Во главе Вейделевского района Тарасенко стоял 11 лет — с 2011 по 2022 год. Сейчас его место занимает врио главы администрации Александр Алексеев.

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Тарифы засечной черты

Журналистам «Бел.Ру» удалось узнать подробности, кто и за какие деньги строит ту самую засечную черту на границе Белгородской области. Выяснилось, что в день строителям черты платят минимум 4000 рублей, максимальная ставка доходит до 6000 рублей в день.

Нам удалось связаться с одной из компаний, которая нанимала работников для строительства черты. Речь идёт об «ИнвестПромэлите». Директор организации сообщил, что сотрудников они больше не ищут, так как строительство черты практически завершилось. Сейчас на границе возводят ВОПы, но мало кто понимает, что это означает и как точно расшифровывается. Работают над ними специалисты из Ярославля или Ульяновска.

При этом в компании опровергли участие бюджетников в возведении черты. По мнению директора «ИнвестПромэлита», если бюджетники и привлекались к таким работам, то при строительстве ВОПов.

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Бесконечный дистант

Тема дистанционного обучения и связанных с ним проблем не утихает в Белгородской области с октября 2022 года, когда оно было введено из-за неблагоприятной оперативной обстановки. С тех пор школьники девяти приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского округа учатся удалённо. А их родители разбились на два лагеря: одни требуют вернуть очное обучение в школах, другие просят не делать этого, так как опасаются за жизнь детей.

В ходе вечернего прямого эфира 1 февраля губернатор ещё раз обозначил примерные сроки нахождения детей на удалёнке — минимум до 24 марта, до конца третьей четверти. Пока вернуть детей в школы нет никакой возможности из-за постоянных обстрелов. В детских садах продолжают работать дежурные группы.

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#Ася Дугнист#Итоги дня#Белгородская область#Анатолий Тарасенко#Общество#Засечная черта#Взятка#Дистанционка
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