Взятка экс-главе района и тарифы на засечной черте: итоги дня в Белгородской области

Тема дистанционного обучения и связанных с ним проблем не утихает в Белгородской области с октября 2022 года, когда оно было введено из-за неблагоприятной оперативной обстановки. С тех пор школьники девяти приграничных районов, а также Белгорода и Яковлевского округа учатся удалённо. А их родители разбились на два лагеря: одни требуют вернуть очное обучение в школах, другие просят не делать этого, так как опасаются за жизнь детей.