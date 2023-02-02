«Стропили кубики». Кто и за сколько работает на засечной черте в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
С «Бел.Ру» связался мужчина, принимавший участие в строительстве засечной оборонительной черты на границе Белгородской области. По словам мужчины, вместе с ним на границе с Украиной работали люди из Мурома, Шебекино и Красной Яруги. Своим работодателем белгородец назвал компанию «ИнвестПромЭлит».
Корреспонденты «Бел.Ру» позвонили в компанию и попали на её директора. Тот сообщил, что строительством засечной черты компания действительно занималась, но работников больше не нанимает, ведь возведение укреплений уже практически завершилось. На данный момент строители занимаются созданием ВОПов — взводных опорных пунктов или временных огневых позиций.
До сих пор мы сами не понимаем, как это переводится.
По данным компании, занимаются ВОПами строители из Ярославля или Ульяновска.
Рабочих на строительство набирали либо по заявкам, либо же этим занимались субподрядчики. Платили всем по-разному, в зависимости от видов работ. Минимальная заработная плата — 4000 рублей в день, максимальная — в районе 5000-6000. Один из видов работ — строповка грузов на краны, «этих кубиков». Рытьём окопов, по словам директора, «занимались экскаваторы».
В целом же, по словам директора, «Инвестпромэлит» участия в строительстве практически не принимала. По поводу же бюджетников, которых якобы в принудительном порядке отправили на работы, директор компании заявил следующее:
Глупости всё это. Половина брала отпуска, чтобы там работать и чтобы им платили больше. У нас бюджетников не было на засечной черте и на этих пирамидках, это прям миллион процентов. Я думаю, и мало у кого из подрядчиков. Скорее всего, они были на ВОПах.
Напомним, что ранее в Сети стала распространяться информация о привлечении работников администрации и муниципальных предприятий к строительству белгородской засечной черты. Как рассказал работавший там мужчина, «отказаться было нереально».