«Стропили кубики». Кто и за сколько работает на засечной черте в Белгородской области

Корреспонденты «Бел.Ру» позвонили в компанию и попали на её директора. Тот сообщил, что строительством засечной черты компания действительно занималась, но работников больше не нанимает, ведь возведение укреплений уже практически завершилось. На данный момент строители занимаются созданием ВОПов — взводных опорных пунктов или временных огневых позиций.