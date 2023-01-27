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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Отказаться нереально: бюджетников в Белгороде привлекли к работам на «засечной черте»

27 января 2023, 14:51
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Работников администрации заставили строить белгородскую «засечную черту»

В Сети распространяют информацию о привлечении работников администрации и муниципальных предприятий к строительству оборонительных сооружений. Официального подтверждения пока нет. «Фонарь» побеседовал с одним из строителей «засечной черты».
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СВО

Стало известно, что к строительству белгородской «засечной черты» привлекают работников администрации и муниципальных предприятий. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Журналисты уже побеседовали с одним из работников, которого заставили рыть окопы. Он рассказал, что накануне в обед в администрации собрали сотрудников разных структурных подразделений.

Всего было около 200 человек. После нас посадили в автобус, и мы поехали работать. Все работы добровольно-принудительные, и отказаться от них нереально. Обещают нам платить по 500 рублей в час.
собеседник «Фонаря»

Далее собеседник поделился, что они работали несколько часов, затем их увезли на автобусах и сказали явиться на следующий день. Сегодня на месте уже работали тракторы. Сотрудников же заставили обивать оборонительные сооружения деревянными щитами.

На странице губернатора Вячеслава Гладкова о ситуации также пишут люди. Поступают жалобы и на то, что строителям «засечной черты» якобы даже не платят, а для рытья окопов привлекают мобилизованных и муниципальных работников.

Сотрудник одного из муниципальных предприятий также подтвердил «Бел.Ру» принудительную отправку рабочих на строительство оборонительных сооружений.

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#Белгородская область#Белгород#Общество#Засечная черта#Оборонительные укрепления#Приграничье#Наталья Корявых#Бюджетники#СВО
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