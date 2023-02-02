Школьники Белгородской области продолжат обучение на дистанте минимум до 24 марта

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:01
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что дети из 9 муниципальных образований, а также из Белгорода и Яковлевского горокруга, точно продолжат дистанционное обучение до конца третьей четверти.
К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших детей. В детских садах продолжится работа в формате дежурных групп. Обстановка улучшится - максимально быстро примем обратное решение, перейдем в тот формат, который ждут и дети, и учителя, и родители.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что с октября школьники находятся на дистанционном обучении. Связано это с периодическими обстрелами Белгородской области. Родители учеников неоднократно просили губернатора отменить дистанционное обучение, однако тот предупреждал, что обстановка в регионе ещё неспокойная.