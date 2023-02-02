В СК сообщили подробности уголовного дела против экс-главы Вейделевского района

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
2 февраля появилась информация о том, что против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко возбудили уголовное дело за получение взятки. В региональном следкоме сообщили подробности.
Как оказалось, поводом для возбуждения дела стала история, произошедшая ещё в 2019 году. По версии следствия, именно тогда Анатолий Тарасенко получил крупную взятку от представителя компании, которая занималась работами в рамках муниципального контракта. Деньги передавались взамен на то, что заказчик примет результаты работ в упрощённом порядке.
При этом в СК заявили, что взятку Анатолий Тарасенко получил «по предварительному сговору с должностными лицами администрации». Остальных фигурантов дела ещё не установили.
Уголовное дело возбудили за получение должностным лицом взятки путём незаконного оказания услуг имущественного характера, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. Историей занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.
Анатолий Тарасенко покинул пост в декабре 2022 года на фоне претензий к нему силовиков. Расторгнуть деловой контракт с ним требовала и прокуратура.
Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с августа 2011 года. Сам он в обращении к подписчикам в день ухода заявил, что «пришло время уступать дорогу молодым».