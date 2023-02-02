В СК сообщили подробности уголовного дела против экс-главы Вейделевского района

Как оказалось, поводом для возбуждения дела стала история, произошедшая ещё в 2019 году. По версии следствия, именно тогда Анатолий Тарасенко получил крупную взятку от представителя компании, которая занималась работами в рамках муниципального контракта. Деньги передавались взамен на то, что заказчик примет результаты работ в упрощённом порядке.