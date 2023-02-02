Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В СК сообщили подробности уголовного дела против экс-главы Вейделевского района

2 февраля 2023, 13:31
Фото: страница Анатолия Тарасенко в соцсети
Поводом для возбуждения дела против Анатолия Тарасенко стала история с получением взятки, которая произошла ещё в 2019 году. Деньги передал представитель компании, занимавшейся работами в рамках контракта. В следкоме указали, что фигурантами дела являются и иные неустановленные лица.

2 февраля появилась информация о том, что против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко возбудили уголовное дело за получение взятки. В региональном следкоме сообщили подробности.

Как оказалось, поводом для возбуждения дела стала история, произошедшая ещё в 2019 году. По версии следствия, именно тогда Анатолий Тарасенко получил крупную взятку от представителя компании, которая занималась работами в рамках муниципального контракта. Деньги передавались взамен на то, что заказчик примет результаты работ в упрощённом порядке.

При этом в СК заявили, что взятку Анатолий Тарасенко получил «по предварительному сговору с должностными лицами администрации». Остальных фигурантов дела ещё не установили.

Уголовное дело возбудили за получение должностным лицом взятки путём незаконного оказания услуг имущественного характера, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. Историей занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.

Анатолий Тарасенко покинул пост в декабре 2022 года на фоне претензий к нему силовиков. Расторгнуть деловой контракт с ним требовала и прокуратура.

Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с августа 2011 года. Сам он в обращении к подписчикам в день ухода заявил, что «пришло время уступать дорогу молодым».

Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района ТарасенкоСтало известно, кого назначили врио главы Вейделевского районаГлава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
#Инна Рогова#Уголовное дело#Получение взятки#Администрация#Должностные лица#Контракт#Следственный комитет#Происшествия#Коррупция#Белгородская область#Вейделевский район#Анатолий Тарасенко
Подпишитесь
Белгородцы в Индии: один день на пляже в Гоа
Сегодня, 14:58
«Стропили кубики». Кто и за сколько работает на засечной черте в Белгородской области
Сегодня, 08:50
В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домов
Сегодня, 14:51
В Белгороде могут закрыть ночной маршрут автобуса
Сегодня, 14:38
Новые маршруты не пользуются популярностью среди белгородцев
Сегодня, 14:25
Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте
Сегодня, 10:08