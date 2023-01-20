Как получить единое пособие на детей в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Единое пособие представляет собой новую ежемесячную меру поддержки малоимущим семьям с детьми до 17-летнего возраста. С 1 января было решено заменить им сразу несколько выплат:
Также можно будет оформить выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет — вне зависимости от того, какой он по счёту. Раньше она полагалась только на второго ребёнка.
Осуществляет выплаты Социальный фонд России.
По словам заместитель управляющего ОПФР по Белгородской области Татьяны Стригуновой, есть три способа подать заявление на получение выплаты:
В большинстве случаев никаких документов при этом не нужно. У ОПФР есть взаимодействие с центром занятости, налоговой, Росреестром, МВД — все необходимые сведения они получат от них самостоятельно.
Тем не менее, вот ряд случаев, когда документы могут понадобиться:
Во всех этих ситуациях о необходимости принести соответствующие документы будут сообщать заранее.
При этом Социальный фонд продолжит выплачивать все ранее назначенные пенсии, федеральные пособия и выплаты, больничные и оказывать другие меры поддержки.
За пособием можно обратиться в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. При этом пособие назначается на год: за этот промежуток времени у семьи может поменяться как доход, так и состав.
Поэтому за месяц до истечения срока выплат на портал госуслуг придёт уведомление — оно напомнит о необходимости повторно подать заявление.
Пособие назначается в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Максимальный срок назначения пособия — 30 календарных дней, но только в том случае, если понадобится дополнительный пакет документов.
Выплачиваются пособия в течение пяти дней после принятия решения. На банковские карты они поступают 3-го числа каждого месяца. На почте получить выплату можно с 1-го по 25-е число каждого месяца.
Размер пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем же по стране, по оценкам экспертов, это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.
В Белгородской области выплата на детей составит от 5 856 до 11 713 рублей.
Для беременных женщин сумма по Белгородской области будет варьироваться от 6 581 до 13 162 рублей в месяц.
При этом семьи смогут сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения.
Таким образом, если семье назначено единое пособие, а доход семьи все ещё не превышает два прожиточных минимума на человека, то можно получать и выплату из маткапитала — то есть два пособия одновременно.
В Минтруда также отмечают, что в заявлении на назначение единого пособия можно указать только тех детей, на которых планируется получать именно это пособие.
Так, можно оформить единое пособие на двоих старших детей, а на младшего продолжить получать выплату до трёх лет по старым правилам.
Как рассказали журналистам «Бел.Ру» в региональном правительстве, в 2023 году на выплату универсальных пособий в Белгородской области из регионального бюджета выделят 784 млн рублей.
Отказать в назначении пособия могут в том случае, когда
При этом подать заявление можно повторно после отказа: фонд пояснит причину своего первоначального решения. Таким образом, можно будет изменить ситуацию и подать заявление снова.
В январе уже более 850 тыс. заявлений на единое пособие поступило в Социальный фонд России. Какие ещё законы повлияют на жизнь белгородцев — читайте в отдельном материале «Бел.Ру».