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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Как получить единое пособие на детей в Белгородской области

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI

Прием заявлений на единое пособие на детей стартовал в МФЦ Белгородской области

С января 2023 года белгородцы могут получить единое пособие на детей. Порядок назначения выплат семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека был утвержден Правительством РФ.

Что такое единое пособие на детей

Единое пособие представляет собой новую ежемесячную меру поддержки малоимущим семьям с детьми до 17-летнего возраста. С 1 января было решено заменить им сразу несколько выплат:

  • выплату для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки;
  • пособие для незастрахованных по уходу за ребёнком до 1,5 года;
  • выплату на первого ребёнка;
  • выплату на третьего ребёнка из регионального бюджета;
  • пособие на детей от 3 до 8 лет;
  • пособие на детей от 8 до 17 лет.

Также можно будет оформить выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет — вне зависимости от того, какой он по счёту. Раньше она полагалась только на второго ребёнка.

Осуществляет выплаты Социальный фонд России.

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Как подать заявление на получение выплаты

По словам заместитель управляющего ОПФР по Белгородской области Татьяны Стригуновой, есть три способа подать заявление на получение выплаты:

  1. Через портал «Госуслуги»
  2. Через МФЦ
  3. При личном обращении в региональное отделение ПФР

В большинстве случаев никаких документов при этом не нужно. У ОПФР есть взаимодействие с центром занятости, налоговой, Росреестром, МВД — все необходимые сведения они получат от них самостоятельно.

Тем не менее, вот ряд случаев, когда документы могут понадобиться:

  1. Если есть больничные листы
  2. Если один из членов семьи был мобилизован
  3. Если ребёнок рождён не на территории Российской Федерации
  4. Если в ПФР не могут установить родственную связь

Во всех этих ситуациях о необходимости принести соответствующие документы будут сообщать заранее.

При этом Социальный фонд продолжит выплачивать все ранее назначенные пенсии, федеральные пособия и выплаты, больничные и оказывать другие меры поддержки.

Как можно оформить заявление на получение единого пособия на детей
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Когда можно обращаться за пособием

За пособием можно обратиться в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. При этом пособие назначается на год: за этот промежуток времени у семьи может поменяться как доход, так и состав.

Поэтому за месяц до истечения срока выплат на портал госуслуг придёт уведомление — оно напомнит о необходимости повторно подать заявление.

Пособие назначается в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Максимальный срок назначения пособия  — 30 календарных дней, но только в том случае, если понадобится дополнительный пакет документов.

Выплачиваются пособия в течение пяти дней после принятия решения. На банковские карты они поступают 3-го числа каждого месяца. На почте получить выплату можно с 1-го по 25-е число каждого месяца.

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Какой размер у пособия

Размер пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем же по стране, по оценкам экспертов, это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

В Белгородской области выплата на детей составит от 5 856 до 11 713 рублей.

Для беременных женщин сумма по Белгородской области  будет варьироваться от 6 581 до 13 162 рублей в месяц.

При этом семьи смогут сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения.

Таким образом, если семье назначено единое пособие, а доход семьи все ещё не превышает два прожиточных минимума на человека, то можно получать и выплату из маткапитала — то есть два пособия одновременно.

В Минтруда также отмечают, что в заявлении на назначение единого пособия можно указать только тех детей, на которых планируется получать именно это пособие.
Так, можно оформить единое пособие на двоих старших детей, а на младшего продолжить получать выплату до трёх лет по старым правилам.

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Сколько выделят средств на выплату регионального универсального пособия

Как рассказали журналистам «Бел.Ру» в региональном правительстве, в 2023 году на выплату универсальных пособий в Белгородской области из регионального бюджета выделят 784 млн рублей.

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Кому могут отказать в едином пособии на детей

Отказать в назначении пособия могут в том случае, когда

  • доход родителей превышает прожиточный минимум;
  • у заявителей нет официального и постоянного места работы;
  • если данные в документах не соответствуют действительности.

При этом подать заявление можно повторно после отказа: фонд пояснит причину своего первоначального решения. Таким образом, можно будет изменить ситуацию и подать заявление снова. 

В январе уже более 850 тыс. заявлений на единое пособие поступило в Социальный фонд России. Какие ещё законы повлияют на жизнь белгородцев — читайте в отдельном материале «Бел.Ру».

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