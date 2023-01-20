Как получить единое пособие на детей в Белгородской области

В Минтруда также отмечают, что в заявлении на назначение единого пособия можно указать только тех детей, на которых планируется получать именно это пособие.

Так, можно оформить единое пособие на двоих старших детей, а на младшего продолжить получать выплату до трёх лет по старым правилам.