Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, объединили в одно пособие, которое будут платить по единым правилам. Кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет вне зависимости от того, какой он по счёту в семье. Раньше она полагалась только на второго ребёнка.