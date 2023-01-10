Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, объединили в одно пособие, которое будут платить по единым правилам. Кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет вне зависимости от того, какой он по счёту в семье. Раньше она полагалась только на второго ребёнка.
Кроме этого, в Белгородской области в 2023 году сохранятся все региональные выплаты на детей. Это ежемесячная выплата для детей, страдающих тяжёлыми формами заболевания (фенилкетонурия), в размере 15 тысяч рублей ежемесячно и единовременная выплата при рождении в семье пятого и последующего ребёнка (50 тысяч рублей). Также сохраняется ежемесячное пособие на детей-инвалидов, которых воспитывают одинокие родители. Размеры выплат с 1 января 2023 года проиндексировали на 5,5%.
Минимальный размер оплаты труда в новом году составил 16 242 рубля в месяц. Таким образом, с последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырос на 6,3%. Благодаря этому увеличится заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы в стране. Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 рублей.
Прожиточный минимум на душу населения в Белгородской области составил 12 075 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 13 162 рубля. Для пенсионеров утвердили сумму в 10 385 рублей, а для детей — 11 713 рубля.
ПФР и ФСС объединились в Фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом, люди смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд, одно окно. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат.
Компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счёт. Его откроют для каждого налогоплательщика. Перечислять средства можно будет одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов – 28-е число каждого месяца. Кроме этого, благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть.
Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения. Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.
Родителям детей-инвалидов при госпитализации ребёнка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре. По общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребёнком до четырёх лет, а с более старшими детьми – при наличии медицинских показаний.
В Белгородской области повысился предельный размер платы за проведение техосмотра транспорта. Стоимость зависит от категории автомобиля. Техосмотр авто с не более чем восьмью местами для сидения обойдётся максимально в 913 рублей. ТО для машины с более чем восьмью местами для пассажиров, весом не больше пяти тонн будет стоить 1563 рубля. Если вес более пяти тонн — 1888 рублей.
ТО для авто, предназначенных для перевозки грузов, весом до 3,5 тонны обойдётся в 999 рублей. Если вес более 3,5 тонны, но менее 12 тонн — 1821 рубль, при массе более 12 тонн — 1966 рублей.
Плата за техосмотр автомобилей оперативных служб варьируется от 974 до 2053 рублей. ТО транспортных средств для перевозки опасных грузов будет стоить от 904 до 2370 рублей. Техосмотр троллейбусов — 813 рублей.
Материнский капитал проиндексируют на 12,4% с 1 февраля. В данный момент его размер составляет 524,4 тысячи рублей при рождении (усыновлении) первого ребёнка и 693,1 тысячи рублей - на второго. После увеличения семьи с детьми смогут рассчитывать на 589,6 тысячи рублей и 779 тысяч рублей на первого и второго детей соответственно.
С 1 января все сотрудники, которые работают по договору гражданско-правового характера (ГПХ), получили право на выплату пособия по временной нетрудоспособности (больничный), по беременности и родам и по уходу за ребёнком.
С начала года все долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления каких-либо бумажных документов.