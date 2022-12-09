Владимир Перцев: Пособие выплачивается только официальным детям мобилизованных

Жительница Белгородского района Полина Косенко рассказала, что она вместе с её мобилизованным мужем воспитывают ребёнка от её первого брака. И пособие ей не платят, хотя «таких детей тоже надо кормить».
Владимир Перцев ответил, что по закону выплаты полагаются только официально зарегистрированным детям мобилизованных участников спецоперации. В эту же категорию попадают и усыновлённые дети. То есть мужчина обязательно должен иметь документальное подтверждение отцовства.
Если мужчина официально не является отцом ребёнка, то данная выплата не выдаётся. К сожалению, так.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Ранее мы писали, что в Белгородской области на региональном уровне решили финансово поддержать детей мобилизованных. На каждого ребёнка выплачивается 3000 рублей ежемесячно, деньги получили больше 2 300 человек. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей в Белгородской области получили свыше 4 000 участников спецоперации.