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Владимир Перцев: Пособие выплачивается только официальным детям мобилизованных

Сегодня, 18:48
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира главы Белгородского района 9 декабря Владимира Перцева спросили, почему не дают пособие ребёнку, которого воспитывает мобилизованный.
Сюжет
СВО

Жительница Белгородского района Полина Косенко рассказала, что она вместе с её мобилизованным мужем воспитывают ребёнка от её первого брака. И пособие ей не платят, хотя «таких детей тоже надо кормить».

Владимир Перцев ответил, что по закону выплаты полагаются только официально зарегистрированным детям мобилизованных участников спецоперации. В эту же категорию попадают и усыновлённые дети. То есть мужчина обязательно должен иметь документальное подтверждение отцовства. 

Если мужчина официально не является отцом ребёнка, то данная выплата не выдаётся. К сожалению, так.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Ранее мы писали, что в Белгородской области на региональном уровне решили финансово поддержать детей мобилизованных. На каждого ребёнка выплачивается 3000 рублей ежемесячно, деньги получили больше 2 300 человек. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей в Белгородской области получили свыше 4 000 участников спецоперации.

Выплаты мобилизованным в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Спецоперация#Общество#Белгородский район#Владимир перцев#СВО#Мобилизованные#Социальные выплаты#Выплаты на детей#Дети#Выплаты мобилизованным
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