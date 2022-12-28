Как можно оформить заявление на получение единого пособия на детей

Напомним, с начала 2023 года белгородским семьям будут выплачивать единое пособие, которое объединит ряд выплат. При этом размер пособия будет зависеть от доходов и наличия имущества. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. При этом семьи смогут сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие.