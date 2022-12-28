Как можно оформить заявление на получение единого пособия на детей

По данным Стригуновой, на сегодняшний день есть три способа подачи заявления на получение единого пособия: через портал «Госуслуги», МФЦ и при личном обращении в региональное отделение ПФР.
С сегодняшнего дня на портале госуслуг реализована форма подачи заявлений на единое пособие. В большинстве случаев никаких документов не нужно. У нас есть взаимодействие с центром занятости, налоговой, Росреестром, МВД. Все сведения по данным направлениям мы получим сами. Но если есть больничные листы, мобилизация одного из членов семьи, если ребёнок рождён не на территории Российской Федерации и мы не сможем установить родственную связь — в данном случае понадобится донести документы. Мы будем об этом уведомлять.
Татьяна Стригунова
Стригунова добавила, что за пособием можно обратиться в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка. В этом случае выплата будет назначена со дня рождения ребёнка, но не ранее января 2023 года. Если человек обратится после полугода, то пособие будет назначено с месяца обращения.
Пособие назначается на 12 месяцев, потому что в течение этого времени в семье могут происходить определённые изменения: повысится зарплата, изменится состав семьи. За месяц до истечения срока выплат на портал госуслуг придёт уведомление, чтобы напомнить о повторной подаче заявления.
Татьяна Стригунова
Пособие назначается в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления. Если необходимы дополнительные документы — срок может быть продлён ещё на 20 дней. Таким образом, максимальный срок назначения пособия — 30 календарных дней.
Выплачиваются пособия в течение пяти дней после принятия решения. На банковские карты они поступают 3-го числа каждого месяца, а получить выплату на почте можно с 1-го по 25-е число каждого месяца.
Напомним, с начала 2023 года белгородским семьям будут выплачивать единое пособие, которое объединит ряд выплат. При этом размер пособия будет зависеть от доходов и наличия имущества. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. При этом семьи смогут сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие.
В целом в 2023 году на выплату универсальных пособий в Белгородской области из регионального бюджета выделят 784 млн рублей.