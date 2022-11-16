Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области беременным жёнам военных выплатили 2,7 млн рублей пособий

Вчера, 08:29
Фото: 1MI
Размер единовременного пособия превысил 32 тыс. рублей. При этом претендовать на выплаты могут женщины, которые беременны не менее 180 дней, сообщили в региональном отделении ПФР.

В Белгородской области уже выплатили более 2,7 млн рублей пособий беременным жёнам военнослужащих. Размер единовременного пособия превысил 32 тыс. рублей. Ежемесячное пособие составляет 13 тыс. рублей.

Право на единовременную выплату имеется у тех женщин, которые беременны не менее 180 дней. Белгородки имеют право на пособие в случае призыва отца ребёнка на военную службу.

При этом деньги выплачиваются со дня рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста. На пособия необходимо подавать заявление. Сделать это можно через МФЦ или ПФР.

С начала года единовременную выплату получили девять жительниц региона. Ежемесячное пособие получает 31 человек.

Напомним, детям мобилизованных белгородцев выплачивают по 3 тыс. рублей. Выплаты семьям военнослужащих в регионе начались в октябре. 

 

Выплаты на питание получили более 2000 детей мобилизованных белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
50 жителей Белгорода подали заявления на выплаты детям мобилизованныхВ Белгородской области выплаты на детей получили 157 приёмных семейНа выплаты детям войны в районы Белгородской области направят 1,1 млрд рублей
#Наталья Корявых#Общество#Пенсионный фонд#Выплаты на детей призванных в армию
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11