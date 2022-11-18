Женщины, которые на работают из-за беременности и родов, тоже получат поддержку от государства. Единовременное пособие для них повысят до 23 тыс. рублей. Пособие по беременности и родам при декрете в 140 дней вырастет до 383 тыс. рублей. Размер денежной компенсации при больничных увеличится до 83 тыс. рублей.