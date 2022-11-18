В 2023 году в РФ вырастет размер ряда выплат и пособий, поскольку планируется увеличение МРОТ. Увеличатся пенсии, маткапитал, пособия по беременности.
26 октября депутаты Госдумы в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января следующего года повысить МРОТ на 6,3% — с 15,2 тыс. до 16,2 тыс. рублей. Для россиян предусмотрено универсальное пособие. Оно положено нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.
Размер указанного пособия может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода. Аналогичный расчёт и для беременных.
Женщины, которые на работают из-за беременности и родов, тоже получат поддержку от государства. Единовременное пособие для них повысят до 23 тыс. рублей. Пособие по беременности и родам при декрете в 140 дней вырастет до 383 тыс. рублей. Размер денежной компенсации при больничных увеличится до 83 тыс. рублей.
Что касается маткапиталов, то россияне начнут получать почти 590 тыс. рублей — на 65 тыс. больше, чем ранее. Материнский капитал на второго ребёнка составит 779 тыс. рублей. При наличии сертификата на первенца семьям выплатят около 190 тыс. рублей. Также эти деньги россиянам разрешили тратить на частный детсад и ежемесячные выплаты для малоимущих семей.
Прибавки ожидают и пенсионеров. Минимальный размер пенсии составит 12,4 тыс. рублей, среднегодовой — 21,9 тыс. рублей. При этом с 1 октября 2023 года пенсии проиндексируют на 10,5%. Это касается и военных пенсионеров.
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит 83,2 тыс. рублей, если стаж больше восьми лет. При работе в течение 5-8 лет — 66,5 тыс. рублей, менее пяти лет — 49,9 тыс. рублей.