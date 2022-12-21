Какие пособия на детей начнут действовать с 1 января 2023 года в Белгородской области

Размер пособия будет зависеть от доходов. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Белгородской области выплата на детей составит от 5 856 до 11 713 рублей. Для беременных женщин сумма по Белгородской области будет варьироваться от 6 581 до 13 162 рублей в месяц. В настоящее время будущие мамы получают 50% прожиточного минимума.