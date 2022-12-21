Какие пособия на детей начнут действовать с 1 января 2023 года в Белгородской области

Универсальное пособие призвано объединить ряд выплат. В него войдут:
Как сообщили в региональном ПФР, осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который начнёт работу с января 2023 года.
Согласно утверждённым правилам, единое пособие будут назначать семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.
Размер пособия будет зависеть от доходов. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Белгородской области выплата на детей составит от 5 856 до 11 713 рублей. Для беременных женщин сумма по Белгородской области будет варьироваться от 6 581 до 13 162 рублей в месяц. В настоящее время будущие мамы получают 50% прожиточного минимума.
При введении единого пособия будет переходный период. Семьи смогут сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трёх лет, которые родились до 2023 года, смогут получать выплаты по старым правилам до наступления трехлётнего возраста ребёнка.
Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале «Госуслуг». С 9 января заявления родителей начнут принимать МФЦ и клиентские офисы Социального фонда России.
Как рассказали журналистам «Бел.Ру» в региональном правительстве, в 2023 году на выплату универсальных пособий в Белгородской области из регионального бюджета выделят 784 млн рублей.