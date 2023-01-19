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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Какие пособия и выплаты в России увеличатся с 1 февраля

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI

Больше 40 выплат проиндексируют в РФ на 11,9% в феврале

Индексация затронет более 40 выплат. Изменения коснутся ветеранов, инвалидов, ликвидаторов техногенных катастроф, будущих мам, пишет «Российская газета».
Сюжет
Выплаты

Более 40 выплат в России проиндексируют на 11,9% с 1 февраля 2023 года. Это коснётся будущих мам, инвалидов, ветеранов, ликвидаторов техногенных катастроф. Увеличится и федеральное пособие на погребение.

Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 7,6 тыс. рублей вырастет до 8,5 тыс. рублей. Единовременная выплата при рождении увеличится до 22,9 тыс. рублей. Ранее её размер составлял 20,4 тыс. рублей. Ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС начнут платить по 3,5 тыс. вместо 3,1 тыс. рублей.

Выплаты Героям Советского Союза и кавалерам трёх степеней ордена Славы вырастут с 74,6 тыс. до 83,5 тыс. рублей. Героям труда начнут выплачивать 61,5 тыс. рублей. При несчастных случаях на работе россияне единовременно начнут получать 131,7 тыс. рублей. Пособие на погребение составит 7,7 тыс. рублей. Другие пособия вырастут в соответствии с региональным уровнем прожиточного минимума.

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#Наталья Корявых#Общество#Выплаты#Индексация#Пособия
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