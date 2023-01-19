Какие пособия и выплаты в России увеличатся с 1 февраля

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Более 40 выплат в России проиндексируют на 11,9% с 1 февраля 2023 года. Это коснётся будущих мам, инвалидов, ветеранов, ликвидаторов техногенных катастроф. Увеличится и федеральное пособие на погребение.
Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 7,6 тыс. рублей вырастет до 8,5 тыс. рублей. Единовременная выплата при рождении увеличится до 22,9 тыс. рублей. Ранее её размер составлял 20,4 тыс. рублей. Ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС начнут платить по 3,5 тыс. вместо 3,1 тыс. рублей.
Выплаты Героям Советского Союза и кавалерам трёх степеней ордена Славы вырастут с 74,6 тыс. до 83,5 тыс. рублей. Героям труда начнут выплачивать 61,5 тыс. рублей. При несчастных случаях на работе россияне единовременно начнут получать 131,7 тыс. рублей. Пособие на погребение составит 7,7 тыс. рублей. Другие пособия вырастут в соответствии с региональным уровнем прожиточного минимума.