Какие пособия и выплаты в России увеличатся с 1 февраля

Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 7,6 тыс. рублей вырастет до 8,5 тыс. рублей. Единовременная выплата при рождении увеличится до 22,9 тыс. рублей. Ранее её размер составлял 20,4 тыс. рублей. Ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС начнут платить по 3,5 тыс. вместо 3,1 тыс. рублей.