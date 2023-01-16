СВО ни при чём: грибная фабрика под Белгородом не получит компенсации из-за закрытия

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Как сообщил чиновник, грибная фабрика в Малиновке в Белгородском районе приостановила свою деятельность ещё до проведения СВО.
Если рассматривать ситуацию в целом, не очень хорошо, что она остановилась. Но это произошло ещё до проведения СВО.
Андрей Антоненко
Поэтому о компенсации ущерба в связи с СВО речи не идёт.
Это будет неправильно. Все надзорные органы на это обратят внимание.
Андрей Антоненко
Напомним, в мае 2022 года стало известно, что предприятие «Грибы Белогорья» могут признать банкротом. Сумма долга перед банком составляла 220 млн рублей. Подробнее о ситуации — в нашем материале.