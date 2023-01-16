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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

СВО ни при чём: грибная фабрика под Белгородом не получит компенсации из-за закрытия

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI
Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. Он также добавил, что о компенсации ущерба предприятию в связи с СВО речи не идёт.
Сюжет
СВО

Как сообщил чиновник, грибная фабрика в Малиновке в Белгородском районе приостановила свою деятельность ещё до проведения СВО.

Если рассматривать ситуацию в целом, не очень хорошо, что она остановилась. Но это произошло ещё до проведения СВО.
Андрей Антоненко

Поэтому о компенсации ущерба в связи с СВО речи не идёт.

Это будет неправильно. Все надзорные органы на это обратят внимание.
Андрей Антоненко

Напомним, в мае 2022 года стало известно, что предприятие «Грибы Белогорья» могут признать банкротом. Сумма долга перед банком составляла 220 млн рублей. Подробнее о ситуации — в нашем материале.

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#Кристина Семенчук#Андрей Антоненко#Экономика#Белгородская область#Грибная ферма#Производство#СВО#Компенсация
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