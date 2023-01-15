Детонация снарядов в здании бывшего ДК и обстрел Шебекино: итоги дня

15 января Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории. Ранее после громких взрывов очевидцы записали на видео дым или облако пыли в районе рынка. В это же время жителям начали приходить сообщения об обстреле. Первые кадры последствий появились в Сети.