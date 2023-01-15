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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

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Детонация снарядов в здании бывшего ДК и обстрел Шебекино: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
15 января стало известно, что в Белгородской области при взрыве боеприпасов пострадали военнослужащие, а медики получат специальную социальную выплату. А ещё в этот день вновь обстреляли Шебекино. Подробнее – в материале «Бел.Ру».

ЧП в здании бывшего ДК

14 января на хуторе Тоненькое произошло ЧП. Десять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов в сельском доме культуры. По предварительным данным, подрыв РГД-5 в расположении совершил командир взвода. Погибли трое военнослужащих. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Пожар потушили огнеборцы. Возбуждено уголовное дело. Официальных заявлений пока не поступало.

Военный взорвал гранату в части под Белгородом
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Очередной обстрел Шебекино

15 января Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории. Ранее после громких взрывов очевидцы записали на видео дым или облако пыли в районе рынка. В это же время жителям начали приходить сообщения об обстреле. Первые кадры последствий появились в Сети.

Гладков подтвердил попадание снарядов ВСУ в торговые ряды на рынке в Шебекино
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Новая выплата медикам

С февраля медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковые больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи будут получать специальную социальную выплату. Её размер составит 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Всё будет зависеть от категории квалификации работника и вида медорганизации. Деньги будут начислять уже с февраля.

Белгородские медики будут получать специальную социальную выплату с февраля
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