Детонация снарядов в здании бывшего ДК и обстрел Шебекино: итоги дня

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14 января на хуторе Тоненькое произошло ЧП. Десять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов в сельском доме культуры. По предварительным данным, подрыв РГД-5 в расположении совершил командир взвода. Погибли трое военнослужащих. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Пожар потушили огнеборцы. Возбуждено уголовное дело. Официальных заявлений пока не поступало.
15 января Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории. Ранее после громких взрывов очевидцы записали на видео дым или облако пыли в районе рынка. В это же время жителям начали приходить сообщения об обстреле. Первые кадры последствий появились в Сети.
С февраля медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковые больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи будут получать специальную социальную выплату. Её размер составит 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Всё будет зависеть от категории квалификации работника и вида медорганизации. Деньги будут начислять уже с февраля.