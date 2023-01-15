Белгородские медики будут получать специальную социальную выплату с февраля

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Новая выплата введена постановлением Правительства РФ с января 2023 года. Она положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Всё будет зависеть от категории квалификации работника и вида медорганизации.
В правительстве добавили, что по итогам каждого месяца медицинские организации должны формировать электронный реестр сотрудников, которые имеют право на получение поддержки, и передавать его Социальному фонду. В реестре будут сведения о работнике, размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.
После передачи информации, медикам будут выплачиваться средства на их личный банковский счёт в течение семи рабочих дней. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля.
Деньги выплачиваются из средств Федерального фонда ОМС, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.