Белгородские медики будут получать специальную социальную выплату с февраля

Новая выплата введена постановлением Правительства РФ с января 2023 года. Она положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Всё будет зависеть от категории квалификации работника и вида медорганизации.