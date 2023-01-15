В Сети появились кадры последствий обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Информация об обстреле Шебекино появилась в Сети около 16:20. После громких взрывов очевидцы записали на видео дым или облако пыли в районе рынка. В это же время жителям начали приходить сообщения об обстреле.
Первые кадры последствий появились в Сети. По предварительным данным, повреждения получил рынок. Однако официальной информации пока не поступало.
При этом в водоканале «Бел.Ру» сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии объекты водоснабжения обесточены, подача холодной воды остановлена. Аварийные бригады находятся на месте, предпринимаются меры к возобновлению работы объектов водоснабжения.
Также, по нашим данным, электричество уже возвращается в дома жителей Шебекино.