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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Сети появились кадры последствий обстрела Шебекино

Сегодня, 14:28
Фото: telegram-канал «Жесть Белгород»
Шебекино обстреляли со стороны Украины 15 января. По предварительным данным, пострадавших нет. Официальной информации пока не поступало. Кадры последствий появились в Сети.
Сюжет
Обстрел

Информация об обстреле Шебекино появилась в Сети около 16:20. После громких взрывов очевидцы записали на видео дым или облако пыли в районе рынка. В это же время жителям начали приходить сообщения об обстреле.

Первые кадры последствий появились в Сети. По предварительным данным, повреждения получил рынок. Однако официальной информации пока не поступало.

Видео: telegram-канал «Жесть Белгород»

При этом в водоканале «Бел.Ру» сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии объекты водоснабжения обесточены, подача холодной воды остановлена. Аварийные бригады находятся на месте, предпринимаются меры к возобновлению работы объектов водоснабжения.

Также, по нашим данным, электричество уже возвращается в дома жителей Шебекино.

Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильное
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Шебекино#Последствия#Видео
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