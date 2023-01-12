Шебекинцы просят помощи, а белгородский ЦЭБ снова под прицелом ФАС: итоги дня

Обращение к Путину
Жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать хоть что-нибудь, поскольку людям страшно из-за постоянных обстрелов. Покинуть город могут не все из-за финансовых возможностей.
Женщина сетует, что людям приходится уезжать, а съём жилья стоит как месячная зарплата. Жительница региона считает, что белгородцев «все бросили», и просит, чтобы людям помогли.
Дело против ЦЭБ
Белгородский Центр экологической безопасности снова оказался под прицелом ФАС. Антимонопольщики возбудили дело против регоператора, так как увилели признаки нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение дела состоится в феврале.
Также организация «Зелёный фронт» обратилась в прокуратуру по поводу нарушений в деятельности регоператора, поэтому ЦЭБ может лишиться этого статуса. Прокуратура факт нарушений уже проверила.
Проверка БИК
Прокуратура проверит БИК, который возглавлял экс-мэр Белгорода Антон Иванов, из-за ситуации с затопленным фекалиями полем. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы на должностных лиц в надзорное ведомство.
Глава региона подтверждает, что со стоками в Стрелецком-23А действительно катастрофа. Он отметил, что на новые очистные сооружения нужны деньги, а быстро проблема не решится.