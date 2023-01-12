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Шебекинцы просят помощи, а белгородский ЦЭБ снова под прицелом ФАС: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Жительница обстреливаемого Шебекино записала видеообращение Путину, ФАС возбудила дело против регоператора, а прокуратура проверит БИК по делу с затопленным фекалиями полем.

Обращение к Путину

Жительница Шебекино обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать хоть что-нибудь, поскольку людям страшно из-за постоянных обстрелов. Покинуть город могут не все из-за финансовых возможностей.

Женщина сетует, что людям приходится уезжать, а съём жилья стоит как месячная зарплата. Жительница региона считает, что белгородцев «все бросили», и просит, чтобы людям помогли.

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Дело против ЦЭБ

Белгородский Центр экологической безопасности снова оказался под прицелом ФАС. Антимонопольщики возбудили дело против регоператора, так как увилели признаки нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение дела состоится в феврале.

Также организация «Зелёный фронт» обратилась в прокуратуру по поводу нарушений в деятельности регоператора, поэтому ЦЭБ может лишиться этого статуса. Прокуратура факт нарушений уже проверила.

ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности
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Проверка БИК

Прокуратура проверит БИК, который возглавлял экс-мэр Белгорода Антон Иванов, из-за ситуации с затопленным фекалиями полем. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы на должностных лиц в надзорное ведомство.

Глава региона подтверждает, что со стоками в Стрелецком-23А действительно катастрофа. Он отметил, что на новые очистные сооружения нужны деньги, а быстро проблема не решится.

Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй под Белгородом
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#Общество#Итоги дня#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#ЦЭБ#Поле#Жалобы#Фас#Наталья Корявых
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