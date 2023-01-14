Фестиваль вареников, «деревня дураков» и новый трюк «железной бабушки»: итоги дня

В областном центре прошло главное мероприятие января. Белгородцам раздали бесплатно около 30 тысяч вареников, устроили презентации вареников по рецептам от муниципалитетов, показали медведя на Белгородском Арбате и провели концерт на Соборной площади.



Причастными к празднику оказались и белгородцы из приграничья, которым пришлось покинуть свои дома и уехать в пункты временного размещения в Московской и Тульской областях. Им привезли вареники из Белгородской области. Свои порции лакомства получили и военные.