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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Фестиваль вареников, «деревня дураков» и новый трюк «железной бабушки»: итоги дня

Сегодня, 16:00
В субботу, 14 января, главное внимание белгородцев было приковано к масштабному фестивалю вареников. Также жителей региона удивили необычные щедровальщики в Разумном и Мария Колтакова с очередным трюком.

От белых до бесплатных: фестиваль вареников в Белгороде

В областном центре прошло главное мероприятие января. Белгородцам раздали бесплатно около 30 тысяч вареников, устроили презентации вареников по рецептам от муниципалитетов, показали медведя на Белгородском Арбате и провели концерт на Соборной площади.

Причастными к празднику оказались и белгородцы из приграничья, которым пришлось покинуть свои дома и уехать в пункты временного размещения в Московской и Тульской областях. Им привезли вареники из Белгородской области. Свои порции лакомства получили и военные.

Около 30 тысяч вареников раздали бесплатно на фестивале в Белгороде
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Новый подвиг «железной бабушки»

Белгородка Мария Колтакова 14 января отметила свой очередной день рождения — ей исполнился 101 год. «Железная бабушка» решила не отставать от своих многочисленных рекордов и снова поучаствовала в необычном трюке. Она легла на пол, а над ней дважды проехали на инвалидной коляске, используя только задние колёса.

«Железная бабушка» из Белгорода отметила 101 год необычным труком
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Щедрый вечер от «деревни дураков»

Утром субботы белгородцев порадовали видеороликом о том, как накануне в посёлке Разумное Белгородского района группа людей ходила щедровать, одевшись в костюмы героев известного в прошлом комедийного шоу «Деревня дураков».

 

В щедрый вечер белгородцы ходили по домам в костюмах героев из «Деревни дураков»
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#Евгений Грицков#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Разумное#Фестиваль вареников#Железная бабушка#Мария Колтакова#Деревня дураков#Щедрый вечер
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