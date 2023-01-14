Фестиваль вареников, «деревня дураков» и новый трюк «железной бабушки»: итоги дня

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От белых до бесплатных: фестиваль вареников в Белгороде
В областном центре прошло главное мероприятие января. Белгородцам раздали бесплатно около 30 тысяч вареников, устроили презентации вареников по рецептам от муниципалитетов, показали медведя на Белгородском Арбате и провели концерт на Соборной площади.
Причастными к празднику оказались и белгородцы из приграничья, которым пришлось покинуть свои дома и уехать в пункты временного размещения в Московской и Тульской областях. Им привезли вареники из Белгородской области. Свои порции лакомства получили и военные.
Новый подвиг «железной бабушки»
Белгородка Мария Колтакова 14 января отметила свой очередной день рождения — ей исполнился 101 год. «Железная бабушка» решила не отставать от своих многочисленных рекордов и снова поучаствовала в необычном трюке. Она легла на пол, а над ней дважды проехали на инвалидной коляске, используя только задние колёса.
Щедрый вечер от «деревни дураков»
Утром субботы белгородцев порадовали видеороликом о том, как накануне в посёлке Разумное Белгородского района группа людей ходила щедровать, одевшись в костюмы героев известного в прошлом комедийного шоу «Деревня дураков».